"Es una injusticia. Estoy tranquilo y con paz interior", Andrés Felipe Arias tras fallo de la Corte

El exministro aseguró que con el argumento con el que fue condenado deberían enviar a la cárcel a todos los ministros de Agricultura porque él actuó de la misma manera que lo han hecho todos.

"Fue un copy paste de la primera sentencia. Si nos atenemos a ello pues a todos los ministros de agricultura nos van a tener que meter a la cárcel porque yo hice lo que han hecho todos los ministros y si no los meten a la cárcel es porque esto iba dirigido única y exclusivamente contra mi", expresó Arias

El exministro criticó el sistema penal en Colombia, pues, según él, lo condenaron por indicios y por haber conformado el gobierno Uribe.

"El magistrado acepta que no hay una sola prueba ni un solo testigo, pero que yo pude incidir porque era el ministro, yo por lo menos no entiendo y me voy con paz en el alma porque esta claro para nosotros que no hay nada y me castigan por ser yo o el gobierno que defendi", expresó.

Finalmente, Arias dijo que hasta el último día de su vida va a defender su inocencia y aseguró que estudiará otros caminos porque "para la injusticia siempre queda un camino".

A buscar tribunales internacionales

El abogado del exministro Arias, Víctor Mosquera, aseguró que buscarán instancias internacionales para oponerse a la decisión, que calificaron de irregular.

"Directamente vamos a acudir al sistema Interamericano de Derechos humanos a demostrar todas estas irregularidades a las garantías. No es justo que se envíe a una misma sala", expresó Mosquera.

También expresó su preocupación porque se violó del derecho a la inocencia de Arias, porque no se encontraron pruebas para culparlo de los delitos mencionados.

"Nos preocupa que la propia sala de casación penal no tiene pruebas para demostrar el peculado por apropiación esto es grave porque se partió desde el inicio que él era culpable", explica Moquera.