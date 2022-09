Escándalo de Álex Flórez en Cartagena: habló la mujer que lo acompañaba

Este domingo, el senador se disculpó públicamente con los policías a los que insultó, pero la polémica no paró allí.

Debido a que no se lo permitieron y a que estaba bajo los efectos del alcohol, Flórez llegó a tal estado de exaltación que agredió verbalmente a empleados del hotel y a policías que acudieron a atender el altercado. El hecho quedó registrado en un video, convirtiéndose en polémica nacional.

En uno de sus primeros pronunciamientos tras el escándalo que protagonizó en Cartagena el viernes 2 de septiembre, el senador Álex Flórez Hernández aclaró que él no estaba intentando ingresar con ninguna mujer a un hotel en Bocagrande.

Hoy se conocieron las declaraciones de una joven que asegura ser la mujer que lo acompañaba el día del escándalo. En entrevista con Noticias RCN, contó que es mayor de edad y que trabaja como dama de compañía.

Según este medio, lo primero que hizo esta mujer fue mostrarles la cédula a los periodistas para demostrar su edad, corroborándose así que tiene 20 años recién cumplidos.

Sobre cómo se conoció con Flórez, relató: “Se me acercó ahí en la Torre del Reloj, ahí nos conocimos. Yo estaba caminado por ahí y él se me acercó (...) Yo trabajo de dama de compañía. Me contacto directamente”.