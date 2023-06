Escolta del coronel Dávila afirmó que vio el momento en el cual el uniformado se suicidó

El escolta Javier Galeano, quien estaba con el coronel Óscar Dávila el pasado viernes, 9 de junio, cuando fue hallado el cuerpo sin vida del alto oficial, relató ante la Fiscalía General de la Nación los instantes previos al suicidio del uniformado.

"Me devuelvo para la camioneta y al llegar abro la puerta donde está mi coronel y me doy cuenta que se está apuntando con mi pistola de dotación a la altura de la cabeza y me dice 'muchas gracias por todo', y se dispara en la cabeza", dijo Galeano, en un informe revelado por Noticias Uno.

De igual forma, el escolta aceptó haber manipulado el arma de fuego luego del suicidio, argumentando que lo hizo para que la esposa del coronel Dávila no la hallara.

La muerte del hombre se dio en medio del escándalo de interceptaciones ilegales a Marelbys Meza, la exniñera del hijo de la entonces jefa de Gabinete, Laura Sarabia.

Según el abogado Miguel Ángel del Rio, quien había sido contratado por Dávila para que lo defendiera, él mismo le contó que estaba recibiendo "amenazas" desde la Fiscalía en medio de este escándalo que involucra a altos oficiales.