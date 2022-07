Especialistas advierten sobre aumento de casos de cáncer de piel en Colombia

El cáncer de piel está aumentando a nivel mundial convirtiéndose, además, en el más común y peligroso entre todos los tipos de cáncer según la Sociedad Americana contra el cáncer.

En Colombia, especialistas como la doctora María Cristina López, cirujana plástica oncóloga de la Clínica del Country, explica que “mucha exposición al sol, por ejemplo, puede causar quemaduras solares, lo cual genera un daño en el ADN y una alteración en los genes, aumentando así el riesgo de desencadenar un cáncer de piel”.

Sin embargo, dice que en el país uno de los melanomas más frecuentes depende de una predisposición genética, por lo que las personas que han tomado precauciones frente al sol también deben estar atentas a cualquier cambio en su piel.

“En latinoamericanos, afrodescendientes y asiáticos, es más frecuente aquel producido en zonas como las palmas de las manos, las plantas de los pies y uñas, llamado melanoma lentiginoso acral”, afirma la doctora López.

De acuerdo con la Liga Colombiana Contra el Cáncer, el melanoma, uno de los tres tipos principales de cáncer de piel y que se forma en las células que producen melanina, es decir el pigmento que le da color a la piel, es el que causa la gran mayoría de muertes por metástasis (cuando el tumor invade diferentes partes del cuerpo) a pesar de tener una incidencia más baja.

En el caso de Colombia, entre enero del 2020 y enero del 2021 se identificaron 5.906 nuevos casos de melanoma y se reportaron 441 muertes por esta causa durante el mismo periodo, según la Cuenta de Alto Costo y de acuerdo con un estudio realizado por el Instituto Nacional de Cancerología, el territorio nacional se acerca a los cuatro casos por cada 100 mil habitantes, ubicándose en la cuarta posición de mayor incidencia de la enfermedad en América, después de Estados Unidos, Canadá y Uruguay.

Ante el aumento de casos de melanoma en Colombia, expertos y empresas que producen productos cosméticos hacen campañas para enseñar a los colombianos a desempeñar un papel proactivo en el proceso de detección del melanoma observándose sus lunares y los de sus seres queridos.

“La forma, tamaño y color de los lunares puede ser un llamado de atención, por eso es fundamental que los colombianos implementemos en nuestra rutina de autocuidado la revisión constante de estos, el uso de protector solar mínimo tres veces al día sin importar si estamos en espacios cerrados y en climas fríos o calientes, así como visitar al dermatólogo anualmente, entre otras prácticas”, explicó el Doctor Mario Naranjo, médico dermatólogo y aliado de La Roche-Posay.

El método de autoexamen consiste en el ABCDE del melanoma para evaluar si un lunar es sospechoso: Asimetría, si el lunar no es redondo u ovalado y tiene diferentes formas en cada uno de sus lados, es considerado sospechoso; Bordes, si los bordes son irregulares, es un signo de alerta; Color, si tiene varios colores, es decir si no es de color homogéneo; Diámetro, los lunares no deben tener un diámetro mayor a 6mm; y Evolución, si cambia de tamaño, forma, color o grosor rápidamente es fundamental consultar con un dermatólogo.

Finalmente, los especialistas recomiendan evitar o reducir el tiempo de exposición al sol en las horas que más hay radiación, es decir, entre 10:00 a.m. y 3:00 p.m. Así como reforzar la protección con medidas como sombreros, gorras, gafas, ropa oscura y de manga larga.