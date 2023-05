Esta será la agenda de Francia Márquez en su visita a África

La comitiva de Gobierno, conformada por 53 personas, tenía programada la salida del país desde el Comando Aéreo de Transporte Militar, Catam.

La delegación estará conformada por funcionaros del Ministerio de Cultura, de Comercio y Turismo, de Educación, de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional, de la oficina de Asuntos Culturales de la Cancillería y de la Aeronáutica Civil.

También viajarán delegados de algunas Cámaras de Comercio, empresarios, artistas y líderes sociales y étnicos, y congresistas del Pacto Histórico, particularmente serán dos senadores y un representante a la Cámara.

“Las bases del Plan Nacional de Desarrollo establecen la estrategia África-Colombia 2022-2026, eso ya nos da el fundamento para decir porque yo debo ir a este continente”, afirmó Márquez en Caracol Radio.

La vicepresidenta cuestionó: “cómo es que nosotros tenemos que seguir de espaldas a un continente y a unos países que tienen condiciones similares a nosotros y que en términos de una cooperación sur- sur yo creo que es lo mejor que le podría pasar a nuestro país”.

Esta será la primera visita de alto nivel que hará el Gobierno al continente africano, la cual durará de 10 al 18 de mayo, mes en el cual se conmemora y se celebra la herencia africana en Colombia.

Algunos de los temas más relevantes de Colombia con África son la justicia racial y climática, la migración, el comercio y la cultura, eso buscando que los lazos que hasta el momento consideran están débiles, se fortalezcan con la agenda de acercamiento que liderará Márquez.

La funcionaria estará en Sudáfrica del 11 al 13 y se reunirá con Freedom Park, vicepresidente de Sudáfrica. También sostendrá encuentros con el Parlamento Panafricano, con el Foro Económico y Comercial, con el Museo Apartheid, entre otros.

El país siguiente será Kenia, del 14 al 17 de mayo, en donde liderará el Foro Comercial Colombia – Kenia y se reunirá con el vicepresidente de ese país. También sostendrá reuniones con lideresas de la Oficina de Naciones Unidas en Nairobi y con funcionarios de Gobierno de ese país.

Finalmente, en Etiopía estará el 18 y allá habrá una reunión con la presidenta de Etiopía, H.E. Sahle-Work Zewde, y con el equipo ejecutivo de Ethiopian Airlines.

“El Área Continental Africana de Libre Comercio es hoy la mayor zona de libre comercio del mundo, cuenta con 54 países firmantes y esperan en los próximos cinco años eliminar el 90 % de los aranceles sobre las mercancías”, informó la Vicepresidencia.

Frente a las críticas que le han realizado por los costos del viaje, Márquez aseguró que ha sido un ataque agresivo.

“Yo creo que esto ha sido una forma de ataque con sevicia, que se ha generado, he hecho viaje a Alemania, he hecho viaja a Estados Unidos y nunca se han puesto a mirar cuanto he gastado, el problema es porque es África”, explicó Márquez.