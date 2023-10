Este jueves, los gobiernos de Colombia y Estados Unidos dieron apertura a la Primera Mesa Bilateral de Lucha Contra la Corrupción, con la que ambos países esperan compartir experiencias y herramientas para hacerle frente a la corrupción.

Los encargados de realizar el anuncio oficial fueron el secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Idárraga, y el coordinador para Asuntos Globales de Anticorrupción del Departamento de Estado de Estados Unidos, Richard Nephew. Al frente de la Mesa estarán la Secretaría de Transparencia y la Sección de Antinarcóticos y aplicación de la Ley (INL, por sus siglas en inglés).

Junto al embajador encargado de Estados Unidos en Colombia, Francisco Palmieri, las delegaciones de ambos países explicaron que se trata de una iniciativa "determinante", dado que "la lucha contra la corrupción no es un elemento más de la agenda", como indicó el secretario Idárraga.

Durante todo el 26 de octubre se desarrollaron tres sesiones de trabajo con miembros de los ministerios de Justicia y de Defensa, de la Agencia de Tierras, de la Contraloría y la Procuraduría, de la Comisión de Disciplina Judicial, de las Fuerzas Militares, entre otras entidades.

Los integrantes de la Mesa Bilateral conformada hoy aspiran a reunirse periódicamente para garantizar un fortalecimiento en la cooperación internacional para hacerle frente a la corrupción, como ha ocurrido hasta ahora, por ejemplo, con el intercambio de información tras las sanciones de Estados Unidos hacia Corficolombiana, filial del Grupo Aval.

Gracias a las multas impuestas en Norteamérica, el secretario Idárraga le pidió a la Fiscalía desarchivar el proceso penal que llevaba contra Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, presidente del grupo Aval, y su padre, Luis Carlos Sarmiento Angulo. Esta semana, el ente acusador anunció que rechazaba esa solicitud.

Sin embargo, Idárraga mencionó que él y el gobierno de Gustavo Petro "confiamos en justicia", y afirmó que espera que la Fiscalía, más allá de la petición del secretario, pueda seguir investigando el tema luego de los hallazgos de las autoridades estadounidenses.

"No somos quiénes para entrar en competencias que no son nuestras", apuntó el secretario de Transparencia. "Hay unos hechos nuevos en Estados Unidos a propósito de este caso de Odebrecht, pero es la Fiscalía la que tiene que investigar, ya que considera que mi petición de desarchivo no tiene las pruebas suficientes", agregó.

"Es como cuando usted es un policía, entra a una casa sin orden de allanamiento y encuentra a un muerto. ¿Qué decide, decir que no existe el muerto, porque no tiene orden, o investigar? Eso es lo que tiene que hacer la Fiscalía, investigar", puntualizó Idárraga.

Para el coordinador Nephew, el enfrentar la corrupción es una "prioridad" del Gobierno de Estados Unidos y un asunto "de interés para la seguridad nacional". Por eso, buscan blindar la cooperación bilateral entre ese país y Colombia, así como colaborar con entidades judiciales y de control en ambas naciones.