$!‘Estamos en el momento más crítico de la temporada de lluvias del año’

¿Cuál será el enfoque de este gobierno en la atención y respuesta a los desastres?

Estamos planteando unos cambios en el modelo. Primero, en el cambio de modelo de la respuesta. Nuestro enfoque va a tener estar más hacia el enfoque de derechos, más hacia proteger a la población, brindar restitución de vivienda, en salud, en seguridad alimentaria. Por otro lado, vamos a actuar en tema de tomar medidas frente a población que está en riesgo y plantearnos soluciones efectivas. No aplazar soluciones.

¿Qué implicaría reubicar a las familias en riesgo?

Implicará estrategias fundamentales de reubicación de diferentes modalidades, que no solamente es entregada de casas, sino entregas de tierras. Entregar proyectos productivos que permita reducir el número sustancial de familias en riesgo. No puede ser que, años tras años, sigamos con el mismo número de familias afectadas. Son familias excluidas, marginadas, muy pobre. Eso ya no es aceptable, eso no es digno.

Por eso, este gobierno lo que plantea es asumir esa tarea de fondo. Reubicar esas familias, eso implicará esfuerzos gigantes de resolver problemas estructurales como el tema de la reforma rural, de tal manera que se logre reordenar el territorio.