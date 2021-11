Estas son las propuestas de los candidatos presidenciales para la infraestructura

En el segundo día del XVIII Congreso Nacional de la Infraestructura el turno del debate fue para los candidatos presidenciales, quienes explicaron sus propuestas y estrategias para el desarrollo del sector de la infraestructura.

Esto es un resumen de lo que proponen:

Juan Manuel Galán

El candidato explicó que lo primero que haría en el sector es fijar que las concesiones y los proyectos no sean una política de Estado, sino una política de Gobierno.

"No puede haber espejo retrovisor de los gobiernos, voy a continuar todo el proceso de desarrollo y de infraestructura, no podemos poner en riesgo la viabilidad y la consolidación de las obras", dijo.

También explicó que uno de sus frentes de trabajo serán las vías terciarias. "Hay un eslabón perdido en este tema, que tiene un impacto en la generación de empleo y es estratégico para la seguridad del país. Hay zonas desconectadas y las vías terciarias han sido una especie de hoyo negro donde los recursos se han perdido", comentó.

Por último, dijo que las pyme son clave para la reactivación del empleo y deben ser tomadas en cuenta en este sector.

Alejandro Gaviria

El candidato comenzó diciendo que a pesar de los rezagos de la infraestructura del país hace 15 años, el sector tiene grandes logros. "La historia reciente de la infraestructura no es un fracaso. Hay reconocer, por ejemplo, la inversión en infraestructura en el sector privado y público", dijo.

Además expresó que en su gestión una prioridad será la necesidad de construir sobre los construido, es decir, la necesidad de terminar los proceso en construcción. "Yo soy un reformista democrático que entiende y apuesta por las reformas incrementales", precisó.

Lo tercero que anunció está relacionada con la transformación productiva, un factor que dijo que será clave en el sector y expresó que, por ejemplo, los distritos de riego deberían estar inscritos en los pliegos de la ANI.

Por último, dijo que hay que entender las vías terciarias como una forma de construir equidad territorial, pues hay que "tener en nuestro país una distribución y desarrollo económico más uniforme".

Federico Gutiérrez

La intervención de este candidato se concentró en definir los tres problemas estructurales que tiene este sector y que hay que mejorar: altos niveles de pobreza (21 millones de personas en pobreza y en pobreza extrema), crecimiento económico insuficiente y baja productividad, y un estado débil con altos niveles de corrupción que, según él, ponen en peligro la democracia.

"No existe mejor política social que la generación de empleo y necesitamos mejor nivel de infraestructura", destacó Gutiérrez.

Resaltó el desarrollo de los proyectos de 4G y la llegada de los proyectos 5G. "El compromiso debe ser continuar y estructurar nuevos proyectos para que el país pueda avanzar. Es fundamental entender el desarrollo rural y las vías terciarias, hay recursos pero no son utilizados de forma eficiente. Hay más de $22 billones sin ejecutar desde el Fondo de regalías, ahí está la plata para desarrollar el país", comentó.

Por último, dijo que se requería seguridad jurídica para desarrollar la inversión.

Rodolfo Hernández

"Todos han dicho lo mismo, yo no soy político, sino ingeniero, y por eso no voy a repetir lo que han dicho todos acá. ¿Quién no quiere que el país progrese y que haya mejores carreteras? ¿Quién no quiere que el país progrese y que haya competitividad?", con estas frases el candidato Hernández comenzó su intervención.

Denunció que en el sector están abusando, a través de las APP y concesiones, de la formación de precios y que eso es un factor que impacta los altos precios en los peajes.

"Hay que revisar los costos directos y la formación de precios y esa sería una de las primeras tareas en mi gestión", señaló.

Rodrigo Lara

Una de las presentaciones más completas a nivel de detalles y de conocimiento del sector fue la de Rodrigo Lara, quien aseguró que el próximo Gobierno debe seguir robusteciendo el sistema de concesiones.

También defendió la figura de las fiducias para el financiamiento de las obras. "La fiducia en las obras ha sido uno de los aciertos más grandes en el sector, hay que hacer ajustes como todo, hay que equilibrar las cargas, por ejemplo, pero ojalá las próximas licitaciones de 5G lo tengan cuenta", comentó.

También dijo que la figura de las fiducias se deben incluir y activar par las pyme, que tienen un alto problema de financiación.

"Hay que gestionar lo que se recibe, son 29 concesiones que ya están, el próximo Gobierno recibe 10 concesiones y ya adjudicaron una y ojalá podamos acelerar la ejecución de todas esas obras", señaló.

Comentó que hay que cambiar algunas cosas que no pudo hacer este Gobierno como el de cerrar brechas, lograr que un transportador en Colombia que esté en Bogotá debe poder viajar en doble calzada de Bogotá a Santa Marta y viceversa.

"Nos queda pendiente el proyecto Guaduas-Villeta, que deja un bache de 18 kilómetros, el de Popayán-Pasto, el Gobierno entregó el Túnel de la línea, que recibió con 60% de ejecución, pero queda pendiente La Paila-Calarcá, que sigue sin ser priorizada", comentó.

En la lista de pendientes también señaló que se debe enfrentar la crisis aeroportuaria que se viene, pues no se avanzó en el Dorado II (en la tercera pista del aeropuerto y la segunda pista en Rionegro. En el sector portuario; dijo que se necesita el Puerto Antioquia y dijo que le tiene fe al Puerto Pisisi. En materia férrea dijo que hay que pasar "del discurso al hecho" y que ojalá se avanzara rápido en la vía de La Dorada hasta Chiriguaná. Por último, dijo que le tenía fe también a Puerto Brisa.

Enrique Peñalosa

El candidato coincidió con los demás candidatos en que el sector de la infraestructura tiene que tener política de estado y debe haber continuidad.

"Hay un plan maestro multimodal, pero hay que tener gerencia. En Bogotá hicimos obras de todo tipo durante mis dos alcaldías, con integridad y eficiencia. Y por eso sé ejecutar y gerenciar", dijo.

Destacó que hay que darle importancia a las obras obvias, pero también hay que darle importancia a los accesos de las ciudades y por eso la importancia de la ALO.

"Hay un tema que quiero enfatizar, más alá de los problemas de corrupción y es que tenemos un pánico entre los funcionarios de tomar decisiones. Por esa figura de "empapelar", sabemos que a los funcionarios que toman decisiones los van a investigar injustamente y, aunque puede que salgan libres, van a pasar 10 o 15 años pagando abogados para ver cómo salen de eso", destacó.

Gustavo Petro

En una esquina totalmente opuesta, el candidato Petro dijo que no daría continuidad a nada de lo que ya se ha hecho en el sector de la infraestructura.

"Hay que hacer un cambio de perspectivas, mis compañeros muy conservadores sellos, pero el mudo nos demanda un cambio, la infraestructura es capital fijo, es de largo plazo y por ello está atado a contratación el Estado y tiene que ver con la visión de Estados que tengamos del desarrollo del país. Una cosa es el café y la infraestructura que desarrollamos cuando la economía se basaba en ello a hoy, donde movemos mercancía y hay una infraestructura para importar pero donde cinco grupos son los dueños de las carreteras del país. Ahora, el tema es enfrentar el cambio climático", comentó.

Dijo que había que priorizar una serie de objetivos para financiar los proyectos, dado que "no tenemos la economía para financiar todo".

Por último, destacó que su política tendrá esfuerzos en gestión del agua para el cambio climático, ferrocarriles eléctricos modernos, más infraestructura para universidades públicas y la energías limpias.

Oscar Iván Zuluaga

El último en intervenir fue el candidato Oscar Iván Zuluaga quien planteó seis elementos de una política para el sector de la infraestructura. Esos elementos son:

-Preservar la infraestructura como política de Estado, pero con la garantía del esquema de vigencias futuras.

-Fijar reglas de juego con el principio de mejorar y no retroceder y fortalecer la institucionalidad pública.

-Fortalecer el talento humano y desarrollar estrategias para consolidar las pyme.

-Integralidad en el desarrollo de los proyectos. Esto tiene que tener un hilo conector y son los centros logísticos. "Somos un país de regiones, es por eso que las cadenas logísticas deben ayudar a reducir costos", señaló.

-Profundizar e innovar en los sistemas financieros, "no resignarnos con los costos que tenemos".

-"Este país necesita una revolución de vías terciarias, la deuda más grande que tenemos en infraestructura está ahí", comentó.