Estas son las restricciones con las que comenzó Colombia el 2021

Las medidas que se decretaron a nivel nacional obedecen al aumento en el número de contagios, pues Colombia superó los 14.000 casos diarios en varias ocasiones durante el mes de diciembre, reportando un nuevo máximo de contagios desde que se detectó el primero el pasado 6 de marzo.

Además, las restricciones se dieron en medio de un panorama crítico en la ocupación de UCI en varias ciudades. A nivel general, según los datos del Ministerio de Salud, Colombia reporta una disponibilidad del 34,6% en camas de cuidado intensivo, es decir, tiene 3.970 camas disponibles de las 11.474 camas totales con las que cuenta el sistema de salud.

Así, estas son las medidas que se decretaron en las principales ciudades y departamentos del país para intentar controlar las celebraciones de año nuevo y reducir los riesgos de contagio de Covid-19 en medio de estas festividades, que en varios lugares continúan este 1 de enero del 2021:

Bogotá

La capital no tuvo toque de queda durante el 31 de diciembre y tampoco el primero de enero, pero sí ley seca y restricción total del consumo de alcohol entre las 00:00 horas del jueves 31 de diciembre hasta las 11:59 p.m. del día viernes primero de enero. En Bogotá, entonces, no se permite el expendio ni consumo de licor en ningún establecimiento de comercio, ni tampoco la venta de bebidas alcohólicas a domicilio.

Continuará el pico y cédula y el pico y placa con el fin de controlar la movilidad y la salida de personas. Además, se mantiene la prohibición del uso de la pólvora para evitar lesionados.

Bucaramanga y Santander

Bucaramanga tiene pico y cédula par e impar entre el 30 de diciembre y hasta el próximo 16 de enero. El pico y cédula restringe de forma total la circulación por lugares públicos de las personas a quienes se aplica la restricción.

Por eso, la Alcaldía estableció algunas excepciones para que puedan salir personas que se dirigen a restaurantes, bares, hoteles, iglesias, entre algunos otros, cuando presenten comprobante de reserva o cita previa.

En la ciudad bonita se decretó también toque de queda y ley seca. Las medidas aplican desde el 31 de diciembre y van hasta el 2 de enero, entre las 9:00 p.m. y las 6:00 a.m.

Después del 2 de enero, el toque de queda, irá hasta el 16 de enero, entre las 11:00 p.m. y las 5:00 a.m.

Para el puente de reyes habrá nuevamente ley seca y toque de queda, esta vez por 81 horas continuas, desde las 9:00 p.m, del viernes 8 de enero hasta las 6:00 a.m. del martes 12 de enero.

En el resto de Santander, el pico y cédula aplica solo para establecimientos, oficinas, entre otros, y no es una restricción total a la movilidad y está establecido por dos dígitos para cada día. El toque de queda en el departamento también va entre las 9:00 a.m. y las 6:00 a.m. en los días del 31 de diciembre al 2 de enero.

Cúcuta y Norte de Santander

En el departamento, que vive un momento crítico en la pandemia del Covid-19, hay toque de queda total entre el primero y el 3 de enero de 2021. Para el 31 de diciembre y los días siguientes al 3 de enero, el toque de queda hasta el 8 de enero, entre las 7:00 p.m. y las 5:00 a.m. del día siguiente.

El consumo de bebidas alcohólicas en establecimientos está prohibido desde las seis de la tarde hasta las cinco de la mañana del día siguiente.

Medellín y Antioquia

El gobernador encargado de Antioquia, Luis Fernando Suárez, actualizó las medidas para las subregiones del departamento como el Valle de Aburrá, Oriente, Suroeste y Occidente. Esto, debido a que Antioquia reporta una ocupación en UCI del 83.68% según el último reporte del Ministerio de Salud.

Estas subregiones del departamento tienen toque de queda desde las 8:00 p.m. del jueves 31 de diciembre, hasta las 6:00.a.m del próximo domingo 3 de enero. La medida se extendió un día más, pues inicialmente iría hasta el sábado 2 de enero.

En Medellín también están suspendidos los alumbrados navideños hasta la primera semana de enero y se evaluarán más restricciones para el puente de reyes.

Por otro lado, en las subregiones del Urabá, Magdalena Medio, Bajo Cauca, Norte y Nordeste del departamento de Antioquia, el toque de queda empezó a regir el 22 de diciembre e irá hasta el domingo 3 de enero, entre las 00:00 horas y las 6:00 a.m.

Antioquia también decretó un pico y cédula que irá hasta el domingo 3 de enero del 2021: personas con cédula terminada en dígito par, podrán ingresar a establecimientos en días pares, mientras que los impares lo harán en dichos días.

Cali y el Valle del Cauca

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, también endureció las restricciones por el aumento de contagios en la capital del Valle. Ahora, Cali tiene toque de queda de forma continua desde las 9:00 p.m. del 31 de diciembre hasta el mediodía del domingo 3 de enero.

Solo podrá salir una persona por familia para encargarse de las compras de alimentos en tiendas o supermercados, pero de igual forma aplicará el pico y cédula para dichos establecimientos.

Ospina ya había decretado el cierre del Río Pance entre las 6:00 a.m. del 31 de diciembre hasta las 6:00 a.m. del día 4 de enero de 2021 con el fin de evitar las tradicionales reuniones de fin de año en dicho lugar.

El alcalde prohibió también la tradicional verbena popular que se realiza el primero de enero en Ulpiano, en la comuna 13 de Cali. Está prohibido además cualquier evento o reunión en el espacio público.

En los demás municipios del Valle, el toque de queda decretado por la gobernadora Clara Luz Roldán irá de forma continua entre las 8:00 p.m. del jueves 31 hasta las 12:00 del medio día del domingo 3 de enero. Se mantiene también la ley seca y el pico y cédula.

Ibagué y Tolima

En Ibagué rige un toque de queda total que va desde las 8:00 p.m. del pasado miércoles 30 de diciembre hasta las 6:00 a.m. del 2 de enero.

El resto del Tolima, que se mantiene en alerta por el alto número de contagios y ocupación de UCI, tiene toque de queda entre las 10:00 p.m. y las 5:00 a.m., medida que aplica desde el 20 de diciembre e irá hasta el 2 de enero.

Otros departamentos que también decretaron toque de queda fueron Atlántico; Boyacá y La Guajira, que también cuentan con ley seca; Meta; Quindío y Risaralda.