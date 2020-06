Al respecto la senador Maritza Martínez sostuvo no es populismo punitivo, la razón que esgrimieron quienes la rechazaron, y dijo que “no propOnen nada para cambiar todas esos asesinatos y violaciones que al año son más de 22 mil al año”.

Incluso señaló que los contradictores intentan confundir que ya hay penas de 60 años y que por lo tanto no se requiere esa cadena perpetua.

El senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, sostuvo que la discusión no es que sea populismo punitivo o que quienes no lo comparten es que estén de acuerdo con los violadores, en su opinión es que no tendrá un efecto real en Colombia.

La senadora uribista María del Rosario Guerra, además de defender la reforma constitucional porque va a proteger a los niños de los asesinos y violadores, resaltó que esto es una promesa cumplida de la campaña presidencial de Iván Duque.

El también senador Rodrigo Lara, consideró que esta es una norma inificiente, “que no va a servir para nada” e incluso consideró que en su paso de revisión en la Corte Constitucional se va a hundir.

El trámite final de la reforma además generó una dura controversia entre el presidente del Senado, Lidio García y el senador ponente Roy Barreras, quien se opuso a la reforma.

Barreras cuestionó a García porque no permitió que la discusión se frenara ante la recusación que hubo contra varios de los senadores. Barreras al verse derrotado en su postura, señaló que Lidio García será recordado “sin duda por haber anulado el Congreso de Colombia y no haber estado a la altura de su deber ejerciendo el control político en un estado de excepción y crisis nacional. La peor presidencia de Senado de la historia. La historia y las Cortes lo juzgarán”.

A lo cual el dignatario del Senado contestó que actuó conforme a la discusión y las normas. “Di mi voto favorable al proyecto, siendo liberal en honor a mis hijos, a Yuliana Samboní, nosotros debemos ser los primeros en darle ejemplo al país y no podemos seguir permitiendo que se sigan cometiendo atrocidades contra los niños, así pongan bravos algunos senadores que me tildan de deshonesto, y no hicimos lo que un senador quiso... no le tengo miedo a los señalamientos que hace siempre el senador Roy Barreras, no le tengo miedo a eso, yo el día que salga a decir lo que se de él, vamos a tener que ver a dónde va llegar esto”.

Por su parte la ministra del Interior, Alicia Arango, sostuvo que “en nombre del gobierno nacional y los niños de Colombia, agradecemos a la plenaria del senado la aprobación del acto legislativo de cadena perpetua para violadores y asesinos de niños”.

La norma ahora deberá ser promulgada por el presidente de la República, Iván Duque y tener el control de legalidad de la Corte Constitucional.

“Hoy pensamos en tantos niños violentados, hoy pensamos en tantos menores que han sido víctimas de estos hechos lamentables y deleznables. Hoy como país reaccionamos, como país damos un mensaje claro en virtud del Artículo 44 de nuestra Constitución, donde los derechos de los niños están por encima de los demás”, dijo el mandatario.