"Estas vanidades humanas dan risa", así criticaba Francia Márquez a la esposa de Iván Duque

Mientras que María Juliana Ruiz era la primera dama de Colombia durante la era de su esposo Iván Duque, la hoy vicepresidenta Francia Márquez le criticó algunos de los privilegios que tenía.

El 12 de febrero de de 2020, la hoy vicepresidenta citó un trino de un medio de comunicación, el cual se tituló 'El viaje exprés Cartagena-Bogotá de la primera dama por un vestido' y mencionó que la primera dama durante el Hay Festival regresó a Bogotá en el FAC 002 para cambiarse, retornar a las 8 p.m. a La Heroica y asistir a una cena.

"Estas vanidades humanas dan risa. Contaminar más el ambiente, malgastar el dinero de la nación por cambiarse un vestido, mientras niños y niñas mueren de hambre en el país. ¿Y el instinto del cuidado?", cuestionó en su momento Francia Márquez.

En redes sociales a la vicepresidenta le han 'llovido' críticas por sus recientes afirmaciones en Revista Semana, en las que aseguró que seguirá utilizando un helicóptero para desplazarse desde Bogotá hasta su casa en Dapa, Valle del Cauca.

En esa conversación, Francia Márquez dijo le gustara a quien le gustara seguirá haciendo sus desplazamientos en helicóptero por temas de seguridad.

"El fin de semana fui y subí en helicóptero y hoy me vine y salí en helicóptero y las veces que vaya voy a ir en helicóptero les guste o no. De malas (...) si fuera una vicepresidenta blanca y de élite no dirían nada", afirmó en dicha entrevista la vicepresidenta.

Desde diferentes sectores han criticado sus palabras. El representante a la Cámara por la comunidad afro, Miguel Polo Polo, cuestionó que utilizar este medio de transporte le valía al Estado $60 millones por hora.

"A usted no se le critica por su color de piel. Ya estamos mamados de que utilice la carta del racismos para querer tapas sus despilfarros. Esto es cuestión de ética. En campaña usted y el guerrillero (Gustavo Petro) hablaban de austeridad y criticaron que Iván Duque utilizara aviones para llevar a sus hijos", cuestionó el congresista.