Este es Juan Diego Hincapié Metaute el falso “angeólogo” que sería un abusador sexual

En el baño, el señalado depredador sacó una especie de líquido y lo roció sobre la víctima. Dijo que era parte del ritual curativo. Luego, empezó a someterla. María alcanzó a reaccionar y logró escapar de sus garras.

El Colombiano conversó con Gregorio Henriquez, antropólogo y exasesor de la Fiscalía en temas de sectas destructivas sobre este caso. El experto relató que algunos violadores seriales utilizan un depresor del sistema nervioso central –cuyo nombre nos abstenemos de mencionar– que pone a la víctima en estado de total indefensión. Estas drogas son incoloras, inoloras e insaboras.

María salió del baño en silencio. El depredador estaba detrás. La volvió a arrastrar hasta el baño porque, dijo, “hay que terminar lo que empezamos”. La joven señaló que adentro fue abusada por Juan Diego Hicapié Metaute. Ya eran las 6:00 de la tarde de ese 15 de diciembre.

“Mi caso es muy similar. Yo lo llamé porque mi mamá sufría de muchos dolores en los pies y me dijeron que él podía ayudar. Cuando llegó, me señaló que mi pareja me engañaba y que me había contagiado una enfermedad venérea. Me arrastró hasta la pieza de mi mamá, minutos antes me había untado un especie de aceite. Yo estaba, pero no estaba. No era consciente. El tipo hizo lo que quiso conmigo. Después de abusarme me empezó a chantajear por WhatsApp. Lo bloquee”, relató Estefanía*, una víctima de Hincapié Metaute en 2020.

El depredador volvió a aparecer este miércoles en Campo Valdés. Fue en busca de María. Una turba enfurecida intentó lincharlo. La Policía llegó y lo detuvo. El hombre, al verse esposado, lanzó amenazas y habló en lenguas extrañas. Por su estado de alteración, los patrulleros decidieron llevarlo hasta el Instituto Neurológico. Los uniformados se fueron. Los médicos le dieron de alta y desde entonces el paradero del posible agresor es desconocido.

De acuerdo con Medicina Legal, en lo que va del año –con corte a octubre– son 20.302 las personas han acudido en búsqueda de exámenes médicos porque habrían sido víctimas de algún delito sexual en Colombia.

María acudió este viernes al Centro de Atención Integral de Víctimas de Abuso Sexual para que le ayudaran a interponer la denuncia, le dijeron que la atenderían una vez terminaran de almorzar. Estefanía, por su parte, fue hasta la sede Caribe de la Fiscalía, le pidieron regresar el martes: los funcionarios salieron a un receso para celebrar la Navidad.