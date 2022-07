“Este no es un Ejército de bárbaros”: Zapateiro duda de la cifra de falsos positivos

Según la JEP, hubo al menos 6.402 falsos positivos entre 1978 y 2016: el 78% ocurrieron durante el mandato del expresidente Álvaro Uribe.

El hasta hace algunos días comandante del Ejército, general en retiro Eduardo Zapateiro, se refirió a los señalamientos que han recibido las Fuerzas Militares por los “falsos positivos”, a propósito de las recientes audiencias de reconocimiento de oficiales que han aceptado su responsabilidad en estos hechos.

En una entrevista que le hizo Semana por su renuncia al alto mando –que entregó el viernes pasado al mayor general Carlos Iván Moreno–, Zapateiro aseguró que “como soldado” no cree en la cifra de 6.402 falsos positivos que ha recogido la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

“Este Ejército no es un Ejército de bárbaros. Por Dios”, argumentó el general en retiro, quien señaló que le causan “dolor” las confesiones hechas por militares ante la JEP sobre los inocentes que fueron presentados como guerrilleros dados de baja en combate. “Eso no nos lo enseñan en ninguna escuela. No son las instrucciones ni el pénsum que recibimos. Nuestra institución es sagrada”, aseguró.

En días pasados, la Comisión de la Verdad presentó el informe final en el que señaló que había existido una “política de gobierno” que dio cabida a los falsos positivos, especialmente durante los dos periodos de gobierno de Álvaro Uribe, con el fin de “legitimar la política de seguridad oficial y publicitar su efectividad”.

Este fue un tema a destacar en la entrevista a Zapateiro, a quien Semana le preguntó si era cierto que los falsos positivos se dieron como una política de Estado. “¿Era una política del Ejército, del gobierno Uribe, una directriz del entonces ministro Santos, o qué pasó?”, preguntó la directora de la revista, Vicky Dávila.

“Por ningún motivo. Ninguna política. Es que es absurdo (...) Jamás en mi vida recibí órdenes o instrucciones, ni del CEDOC, que es el Comando de Educación y Doctrina, y mucho menos del comandante del Ejército”, afirmó el general en retiro, que además aseveró: “Si algún comandante dio esas órdenes, tendrá que responder”.

Finalmente, Zapateiro apuntó que es respetuoso de la JEP, pero “no todos los que van a la JEP, de pronto, están diciendo la verdad. Solo algunos”. Sin embargo, reconoció que “esas historias hay que contarlas” e invitó a los colombianos a que “sigan amando a su Ejército”.

“Este es un Ejército que todos los días pone soldados asesinados. Cuando hay combates, tenemos dos o tres compañeros que mueren. Aun así, capturamos a los asesinos, les damos protección y los asistimos con nuestros enfermeros de combate. Por Dios. Ese es el Ejército que conozco. El resto son estructuras criminales que le hacen daño al país”, concluyó.