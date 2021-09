Después de un agitado mes de la polémica de la presunta pérdida de al menos de $70 mil millones en el contrato con la unión temporal Centro Poblados para instalar puntos de conexión de internet en escueles y colegios del país, la plenaria de la Cámara adelantará este viernes la moción de censura a la ministra de las TIC, Karen Abudinen.

La citación que busca imponer la máxima sanción política del Legislativo a un ministro, fue tramitada por un grupo de representantes a la Cámara de los partidos de la oposición, en cabeza de los miembros de la Alianza Verde, Katerín Miranda y León Fredy Muñoz.

Según definió la mesa directiva de la corporación, la moción arrancará a las 9 de la mañana, y podrán estar en el Salón Elíptico la mitad del aforo, máximo 90 personas entre representantes y otro personal, esto obligará a que por lo menos 80 representantes estén virtualmente en el debate.

El debate será transmitido por el Canal Institucional de la televisión pública, como también por las redes sociales de la Cámara de Representantes. Los primeros en intervenir serán los citantes a los que la mesa directiva les dará al menos dos horas. Luego de su participación hablará la ministra Abudinen, quien tendrá al menos una hora para responder.

La MinTIC centrará su intervención en asegurar que sí se actuó de manera temprana para frenar que el billonario contrato siguiera adelante, de la misma forma reiterará que ella actuó de forma transparente y que no beneficio a ninguna persona o grupo económico, como tampoco que haya tenido beneficio particular alguno, que son las posturas que en general expondrán desde la oposición.

Tras la ministra, la presidente de la Cámara, Jennifer Arias, abrirá la intervención a congresistas de todos los partidos, que es en donde se espera que hablen los representantes de los partidos de la coalición de gobierno que intervengan para expresar su apoyo a Abudinen.

Una de las citantes, la representante valluna, Catalina Ortiz, sostuvo que “en Colombia estanos mamados de tener escándalos de corrupción en donde nadie responde, nosotros, varios colegas del Partido Verde y de otros partidos hemos pedido pedido un debate de moción de censura para que responda la ministra Karen Abudinen por la pérdida de los 70 mil millones de pesos de anticipo del contrato”.

Según Ortiz, no puede ser que “se nos haya perdido la plata conectar el internet para los colegios más apartados de Colombia. Vamos a exigir que se vaya la ministra bien sea renunciada o producto de la moción de censura”.

En la puja política todo indicaría que la ministra tendría el apoyo de las mayorías, es decir que tendría al menos 90 representantes que rechazarán la moción, votos que vendrán del uribismo, conservatismo, Cambio Radical, La U y la mayoría del liberalismo. La votación se dará la otra semana, al parecer el martes también en la plenaria.

Firmas para que renuncie

De otra parte, este viernes el profesor Leonardo Uribe, maestro del Colegio Irco Dos Aguas, de la zona rural del municipio de Chaparral, Tolima, presentará el resultado de su cruzada digital en Change.org para que la ministra responda y brinde un acceso de red digno y de calidad a los estudiantes del sector oficial y que viven en las regiones más apartadas de Colombia.

En las primeras 24 horas el profesor logró tener más de 14.700 firmas digitales en la plataforma de Change.org. El objetivo que tiene -apoyado también por 110.000 docentes de las zonas rurales- es llegar a por lo menos 20.000 firmas y entregarlas directamente en la sesión de moción de censura.

“En nuestro caso, aunque no hacemos parte del segmento del proyecto sobre el cual está el escándalo de los 70.000 millones de pesos perdidos, hacemos parte del otro segmento del proyecto que, aunque se les instaló Internet, este no funciona. Sin embargo, por parte del Gobierno Nacional sí le están pagando a los operadores que supuestamente deben asegurar la calidad del servicio. ¿Acaso eso también no es corrupción?”, considera el profesor Uribe.