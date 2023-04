"Estoy segura que quiso decir otra cosa", Irene Vélez responde a duras críticas de Cecilia López

La ministra de Minas Irene Vélez no se quedó callada y respondió a las críticas que su compañera de la cartera de Agricultura, Cecilia López, le lanzó por la transición energética que quiere adelantar Colombia de la mano de Vélez.

La funcionaria del Alto Gobierno se pronunció ante los señalamientos de López, quien dijo en medio de un foro económico que le incomoda que Colombia quiera adoptar el discurso de los países desarrollados.

"Considero que la doctora Cecilia es una mujer muy inteligente y estoy muy segura de que quiso decir otra cosa. La política de transición energética justa que estamos llevando hoy en el Gobierno del cambio es en primer lugar una apuesta de Gobierno y no solo de esta ministra, lo he reiterado", dijo Irene en una rueda de prensa.

De igual forma, la funcionaria del Pacto Histórico dijo que la transición energética también implicará una transición de la balanza fiscal y también de las exportaciones.

Las palabras de la ministra de Minas se dan después de las duras críticas que Cecilia López le hizo por las políticas que está adelantando desde su cartera, y que incluso señaló que no le importa si la "botan" de la Casa de Nariño.

“Como viene la ministra de Minas, yo tengo un mensaje: a mí me enfurece que nosotros los países en desarrollo adoptamos el discurso de los países ricos, entonces estamos diciendo que hay que proteger el mundo, etcétera, y no se dan cuenta que lo que nos están exigiendo a nosotros es exactamente lo que ellos no hicieron”, indicó la ministra de Agricultura.

