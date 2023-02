Excomisionado de la verdad Leyner Palacios denunció amenazas de muerte

El excomisionado de la verdad y sobreviviente a la masacre de Bojayá, Leyner Palacios, denunció nuevas amenazas en su contra por su trabajo como líder social en el departamento del Chocó.

“Tengo mucho miedo y me voy a esconder para que no me maten, no quiero que vean mi ataúd lleno de mi cuerpo injustamente asesinado sea otro botín de impunidad, he comprendido que la amenaza es la puerta al cementerio (sic)”, fue el mensaje que escribió el excomisionado de la verdad en su cuenta de Twitter.

En diálogo con Blu Radio, Palacios contó que las intimidaciones llegaron a través de mensajes de WhatsApp que le enviaron al celular de su hija. En el mensaje le advertían que tenía doce horas para salir del Chocó.

Tras su denuncia en redes sociales, Palacios aseguró que recibió una llamada del Ministerio del Interior y además le fue asignado un esquema de seguridad por parte de la Unidad Nacional Protección (UNP) que lo trasladó a un refugio para luego salir del departamento.

De hecho, el ministro del Interior, Alfonso Prada, le envió un mensaje de solidaridad y respaldo a nombre del gobierno del presidente Gustavo Petro.

“Toda la solidaridad y apoyo decidido del Gobierno a usted, Leyner, y su familia. Rechazo frontal a las cobardes amenazas. Ya tomando medidas”, escribió el ministro.

Palacios venía adelantando procesos pedagógicos en zona rural de Chocó, Cauca y Nariño, para dar a conocer en esas comunidades el informe final de la Comisión de la Verdad.

También puede leer: Colombia puede tomar un camino de radicalizaciones: Uribe

Palacios le aseguró a Blu Radio que así sea desplazado del Chocó continuará desarrollando su labor de líder social.