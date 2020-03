Exdirectora del Dagma revela cómo estaba Júpiter en Villa Lorena y denuncia amenazas en su contra

Una de las personas que es señalada como responsable de la situación actual del felino es Claudia María Buitrago, exdirectora del Dagma, quien durante las últimas semanas ha evitado las cámaras y las grabadoras.

Eso, hasta ahora. La exfuncionaria rompe el silencio y asegura que ‘Júpiter’ estaba mal de peso y ni siquiera tenía garras cuando fue evacuado de Villa Lorena, en el barrio Floralia. La mujer también denuncia que, a raíz de la situación del felino, ha recibido amenazas.

¿Por qué sacaron a ‘Júpiter’ de Villa Lorena?

Villa Lorena, que está ubicada en franja de protección del jarillón del río Cauca, se inundó en mayo del 2017. Entiendo que se había inundado en ocasiones anteriores y, si se revisan los archivos de medios de comunicación se verificará, varios grupos ambientalistas solicitaron que los animales fueran sacados de allá. El Dagma intervino, dictó una medida preventiva y decomisó 184 animales de fauna silvestre y exótica. Eso pasó antes que yo entrara, porque yo me posesioné en septiembre de 2017.

¿Era legal tener esos animales allí?

No, por el uso del suelo. Como Villa Lorena se encuentra ubicado en la franja de protección del jarillón del río Cauca, esa estructura hay que liberarla de cualquier ocupación.

¿Cuál era el estado de salud de ‘Júpiter’ en ese momento?

En ese momento, ‘Júpiter’ tenía una edad aproximada de 18 años y un peso de 110 kilogramos, ni siquiera tenía garras. Si usted mira las declaraciones que dio en ese momento la subdirectora del Dagma, Janeth Alegría, ella dice que esos animales se encontraban en condiciones precarias, mal nutridos, no estaban bien.

Pero, se había dicho que el león pesaba 300 kilos cuando fue transportado...

En la información que encontré en el Dagma se dice que el peso promedio eran 110 kilogramos. Y del equipo técnico del Dagma hace parte el veterinario Delio Orjuela, quien lo está atendiendo ahora.

¿En qué momento deciden enviar el león a Montería?

Le reitero que en ese momento no estaba. Tengo entendido que el equipo del Dagma empieza a hacer un rastreo para ver a dónde se llevaban los animales. Cuando se incauta un animal, el plan A es liberarlo; pero cuando los animales han vivido toda la vida en condiciones de cautiverio lo que hay que buscar es otro sitio donde pueda estar confinado porque, de lo contrario, el animal se muere. Entiendo que exploraron en muchas partes, inicialmente en Cali y Risaralda, pero no hubo quién estuviera dispuesto a hacerse cargo del león; suponemos que, fundamentalmente, por su longevidad y porque no estaba en buenas condiciones. Entonces, el equipo técnico hizo pesquisas en otras partes del país hasta que se contacta con el Ecoparque Los Caimanes y la Corporación Autónoma Regional de Los Valles del Sinú y San Jorge, CVS, que es la autoridad ambiental de Córdoba. Después recibimos un oficio que dirige el Subdirector técnico de la CVS en el que dice que se hizo una visita de inspección y se encontró que se hicieron todas las adecuaciones necesarias para que se reciba el animal y se mantenga en debida forma, certifica que eso es así y autoriza al Dagma para hacer el traslado.

¿Ustedes verificaron que el sitio en Montería tuviera condiciones aptas?

Quien lo tenía que certificar era la CVS, porque nosotros no teníamos autoridad allá.

Se ha señalado que el Dagma no hizo seguimiento al león, ¿por qué?

Porque eso es un acto de inspección, vigilancia y control. Ninguna autoridad pública puede ejercer sus funciones por fuera de su jurisdicción, que para el Dagma es el perímetro urbano de Cali. En redes sociales vi unas declaraciones que dieron unos funcionarios de la CVS, que no estaban identificados, y afirman que: “efectivamente, la sociedad propietaria del ecoparque se quebró y nos arrepentimos de no haber hecho un mejor seguimiento”. Es decir, ellos mismos están reconociendo que la competencia la tenían ellos.

¿A qué se debe el mal estado de salud de ‘Júpiter’?

Yo no conozco las condiciones en las que se encontraba. Lo que puedo decir es que si el animal tenía una edad aproximada de 18 años hace tres, hoy debe tener 21 años. Si se hace la comparación con la vida humana, la edad de Júpiter estaría fluctuando entre 90 y 95 años. Y, pues, cuando un ser viviente es tan longevo es susceptible a enfermedades.

¿Por qué sale ahora a dar explicaciones?

En este momento, cuando ya han bajado un poco la marea, hay mayor probabilidad de ser escuchada. Cuando la espuma está tan arriba es difícil argumentar, porque lo que se impone son las pasiones, en muchos casos las bajas pasiones.

¿Usted ha sido sujeto de acoso?

Estoy siendo víctima de un gran acoso y amenazas directas a través de redes sociales. Por eso hablo, para generar reflexión y comentar que en ese momento el león no se pudo llevar al hogar de paso del Dagma porque había otros felinos igualmente grandes, no todos cabían; además, el hogar de paso del Dagma tenía un problema muy grave de redes eléctricas que generaba enorme riesgo tanto para los animales como para los trabajadores. Además, los lugares de confinamiento eran demasiado pequeños y no estaban en óptimas condiciones. Cuando me retiré dejé solucionados ambos problemas.

¿Hay personal del Dagma responsable del mal estado de salud de ‘Júpiter’?

No, porque el equipo técnico del Dagma es altamente calificado. Había muchos antecedentes con el refugio de Villa Lorena; de hecho, hay un proceso sancionatorio en curso contra ese hogar de paso.