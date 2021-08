Exmagistrado Gustavo Malo fue condenado a más de nueve años de prisión

El exmagistrado Gustavo Enrique Malo Fernández, fue condenado a 9 años y 8 meses de prisión por los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio y prevaricato por omisión por el llamado Cartel de la Toga. La decisión fue tomada este viernes por la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia.

Además deberá pagar una multa de 94.48 salarios mínimos mensuales legales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 127 meses y 17 días.

El alto tribunal dijo que, siendo magistrado de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, Malo Fernández se unió a un grupo delincuencial con vocación de permanencia para ejecutar diversas conductas delictivas que derivaron en la lesión a la expectativa legítima que ampara a todos los asociados frente a las decisiones de las autoridades, especialmente aquellas que provienen del órgano de cierre en la jurisdicción ordinaria.

Malo Fernández es señalado de concierto para delinquir, cohecho propio, prevaricato por acción, prevaricato por omisión y utilización indebida de asuntos sometidos a reserva.

Por este mismo caso el pasado 25 de marzo fue condenado a 19 años de prisión al exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Javier Ricaurte, por los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio, tráfico de influencias y utilización de información privilegiada y una multa de 485 salarios mínimos.

A juicio de la Sala Especial de Primera Instancia, quedó claro que el entonces magistrado se concertó con funcionarios públicos y con particulares para abordar a congresistas -como los exsenadores Musa Abraham Besaile Fayad y Álvaro Ashton- contra quienes cursaban indagaciones penales en única instancia en su despacho, a fin de adoptar decisiones contrarias a derecho y afectar el curso normal de las mismas. Ello a cambio de coimas y dádivas en el llamado ‘Cartel de la Toga’.

“La toga, más que un accesorio, indumentaria o prenda de vestir, es insignia de solemnidad, respeto y majestad, no de quien la porta, sino de lo que representa, que no es asunto diferente a administrar justicia. Parafraseando a Montesquieu, el juzgar, tan terrible entre los hombres, debe ser un poder invisible, para que de esta forma se tema a la magistratura, no a los magistrados”, puntualizó la sentencia.