Castellanos Roso, quien recobró su libertad en diciembre pasado por vencimiento de términos, tuvo la intención de recobrar su cargo en el Tribunal Superior de Bogotá, no obstante, la magistrada Other Hernandez, que se encontraba reemplazándolo no accedió a tal pretensión y elevó su solicitud a la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia.

En efecto, la Sala consideró que no estima conveniente que el procesado por actos de corrupción se reincorpore a sus labores, aun cuando ya está en libertad.

El exmagistrado recobró su libertad el pasado 29 de diciembre en el proceso que se surte en su contra por, presuntamente, haber recibido dinero de Miguel Ángel Múnera alias ‘Mellizo’ a cambio de que fuera incluido en Justicia y Paz, con el fin de recibir beneficios de dicha jurisdicción.