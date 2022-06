Exmiembros del secretariado reconocen casos de violencia sexual a secuestrados

Según la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), bajo esta política se presentaron múltiples secuestros por considerar que alguna persona era su enemigo o infiltrado, al catalogarlo, principalmente, como colaborador de la Fuerza Pública o de los paramilitares. También se presentaron secuestros por castigos.

“Hoy venimos a reconocer la conducta tal y como fue, en la que cuando estábamos en el alzamiento la justificamos porque no pagó la multa, no abrió el camino, es un desconocido, es enviado por el otro bando, no está acogiendo las normas, está rompiendo el tejido social. Hoy no es justificatorio”, dijo Pastor Alape al hacer tanto un reconocimiento colectivo como individual.

Alape reconoció además la responsabilidad del Secretariado por no ejercer control para que no se presentaran malos tratos a las víctimas “como violaciones sexuales que llegaron a producirse. Por eso estamos asumiendo esa responsabilidad”.

Rodrigo Londoño, quien fue conocido en la guerra como ‘Timochenko’, por su parte, además de reconocer su responsabilidad pidió perdón. “La guerra es un espiral de odio donde fácilmente se pierde el juicio de la realidad y se actúa bajo la ceguera de la violencia y la paranoia. Eso nos llevó a ver enemigos donde no los había, desconfiar de quien no debíamos y ver peligro donde no existía”.

Dijo además que reconoce que a los secuestrados los obligaron a realizar trabajos de la vida cotidiana, transportando guerrilleros o arreglos de carreteras, y que si se presentaron hechos de violencia sexual. “No fue una política de la organización, pero sin duda fueron crímenes”.

En el marco de esta diligencia Jaime Alberto Parra más conocido en la guerra como ‘El Médico’ también reconoció su responsabilidad en esta política. “Soy responsable por omisión y cadena de mando por delitos como homicidios, desaparición forzada, tratos crueles e inhumanos y tortura que afectaron la dignidad de los secuestrados y sus familias”.

Asumió su responsabilidad también por omisión sobre la deficiente salud física y mental de los secuestrados y dijo condenar el secuestro y la desaparición forzada “No existe justificación para haber cometido estos graves crímenes”.

La diligencia, que marca un hito para la paz en Colombia, estuvo ambientada tanto en el interior del salón de la Biblioteca Virgilio Barco en Bogotá, donde se realizó el encuentro, como fuera de él, por imágenes y frases de las víctimas que sufrieron de este flagelo.