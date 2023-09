Exmilitares reconocen asesinato de menor al salir de su escuela en Casanare

"Yo, Faiber Alberto Amaya Ruiz, hoy, con vergüenza, dolor y tristeza, vengo ante ustedes a reconocer mi responsabilidad en la participación de los delitos de junio de 2005 a abril del 2007, como coautor de los delitos de homicidio en persona protegida y desaparición forzada, que constituyen crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra".

Amaya, según relató el magistrado Óscar Parra, fue comandante del grupo Delta 4 de la Brigada 16 del Ejército, luego se unió a una oficina de Inteligencia de la misma brigada y finalmente recaló en el Gaula. "De manera libre y consciente se adhirió al plan criminal que se desarrolló en la Brigada 16", relató Parra.

"El señor Amaya asesinó directamente a una persona y ordenó la muerte de otras dos. Adicionalmente, elaboró documentos operacionales falsos y suscribió actas de pagos de recompensas, a pesar de tener certeza de que lo allí consignado no correspondía con la realidad", apuntó el magistrado de la JEP. El togado añadió que el dinero que el exmilitar recibía se volvía a invertir en otros 'falsos positivos'.

El exmilitar admitió que su rol era dar "visos de legalidad" a todas las operaciones del Gaula de Casanare. Además, expresó que tuvo varios roles criminales, entre los que estuvo suscribir actas y hacer acusaciones falsas contra campesinos asesinados, con lo que "en lugar de ser investigado y sancionado, fui premiado con un curso en Estados Unidos por tres meses".

En uno de sus relatos, Amaya contó que el Ejército decidió asesinar a un menor que salía del colegio por estigmatización y porque aparecía junto a su padre "en un anexo de inteligencia". La magistrada Catalina Díaz, relatora del macrocaso de 'falsos positivos' junto a Óscar Parra, cuestionó al exuniformado sobre el tema.

"¿Por qué se incluye a un muchacho, un estudiante, en un anexo de inteligencia, y por qué estar en un anexo de inteligencia significa una orden de asesinato?", preguntó.

Amaya contestó que el joven, cuyo nombre era Jair Tarache, con su padre estaban siendo "ya señalado por parte de la sección de inteligencia como miembros o colaboradores del Frente 28 de las FARC". Por eso estaban incluidos en el archivo de inteligencia y el grupo de Amaya tenía la orden directa de asesinarlos.

Según Amaya, Jair Tarache y su papá eran señalados como responsables de que la guerrilla siempre supiera dónde estaba el Ejército para realizar sus operaciones. La orden de matarlos le fue dada al entonces teniente Edwin Toro, quien admitió hoy ante la JEP haberle disparado a Jair, luego de la negativa de otros soldados de su pelotón.

Toro añadió que el Ejército estuvo a punto de matar al padre de Jair, pero cuando se acercaron lo vieron arreglando una cerca junto a un niño pequeño, así que tomaron la decisión de no hacerlo. Al retirarse, encontraron a Jair y, finalmente, acabaron con su vida para luego ser presentado como baja en combate.

"Nosotros veníamos de salida y el joven (Jair Tarache) subía en su bicicleta luego de estudiar, salía de su colegio. Los soldados retienen al joven y ratifican que era el señor Jair Tarache. Mi teniente Toro hace una llamada a la brigada y le indican que debemos llevarlo a la Brigada", narró Amaya.

"Salimos hacia la Brigada y, en mitad de camino, mi teniente Toro me dice que paremos los vehículos, el me dijo 'baje al muchacho', yo le digo '¿para qué, si ya vamos para la Brigada?', él me dice 'no, bájelo'. El muchacho se baja, él se aleja con él tres pasos y acciona su arma en contra del joven", concluyó el sargento segundo retirado.

Jair fue una de las casi trescientas víctimas de 'falsos positivos' por las que la JEP imputó a veinticuatro comparecientes que los 18 y 19 de septiembre acuden a Yopal para aceptar su responsabilidad.