Expresidente de Paraguay estaría detrás del crimen del fiscal Pecci, según testigo

Las revelaciones fueron hechas por el diario El Tiempo, justo cuando se realiza el juicio contra Margareth Chacón, la única de los autores materiales pendiente de condena.

Precisamente el cerebro del plan delictivo, Francisco Luis Correa Galeano, exmilitar colombiano, es uno de los testigos en contra de Chacón.

Este testigo ha recibido beneficios judiciales debido a la información crucial que ha suministrado en relación al homicidio ocurrido en Barú, el pasado 10 de mayo de 2022.

Mario Burgos, fiscal a cargo del caso y también encargado del proceso contra Nicolás Petro, ha empleado extensivamente las declaraciones de Correa Galeano para condenar a varios cómplices en el asesinato de Pecci. Sin embargo, los autores intelectuales siguen sin ser identificados.

La conexión con un narcotraficante asiático, presunto intermediario entre los perpetradores materiales e intelectuales, es uno de los datos más alarmantes desvelados durante el interrogatorio realizado el 30 de junio de 2022.

Dentro de las revelaciones, Correa Galeano hizo mención a un narcotraficante paraguayo, aludiendo a él como el “patrón” de los hermanos Ramón Emilio y Andrés Pérez Hoyos.

Adicionalmente, se ha revelado que el fiscal Pecci estaba investigando a un individuo que describen como un “expresidente de Paraguay”, lo que plantea más interrogantes en torno a este misterioso personaje.

“También me dijo que lo que pasaba era que ese fiscal se había metido con el patrón de Ramón, que es un narcotraficante Paraguayo. Pero no sé quién es. También me dijo que el fiscal Pecci le había metido un hermano en la cárcel por cuatro años y que se la tenía montada a la familia en Paraguay. Ramón también me insistía mucho que el fiscal Pecci estaba investigando a un expresidente de Paraguay”, Francisco Luis Correa Galeano.

Las declaraciones del testigo Correa Galeano pintan un panorama en el cual la muerte del fiscal Pecci se enmarca en una trama de narcotráfico, política y represalias. Tras el éxito del asesinato, los hermanos Pérez Hoyos habrían recibido indicaciones de que tanto el narcotraficante paraguayo como el mencionado expresidente estaban “muy contentos” con los resultados.

Fuentes cercanas a la investigación confirmaron a El Tiempo que esta información era, hasta el momento, desconocida para muchos de los involucrados en el caso. Con estos nuevos datos, la investigación gira hacia una dirección que podría sacudir tanto a Colombia como a Paraguay, involucrando a altos niveles de poder y al mundo del narcotráfico.