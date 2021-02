Expresidente Santos negó haberse reunido con presidente de Odebrecht

Del mismo modo, indican que las reuniones se podrían comprobar con las actas de entrada a la Casa de Nariño, pero que no existe ningún registro sobre visitas de Martorelli al exmandatario.

Por último, relatan los defensores del expresidente, que Martorelli negó ante la Procuraduría y Fiscalía que hubiera hecho aporte alguno a la campaña Santos y agregan que tienen pruebas que le van a complicar la vida jurídica al Ñoño Elías que serán presentadas en los próximos días.

“Respecto a las declaraciones entregadas por el senador Bernardo Miguel Elías en el juicio que se les adelanta al exdirector de la ANI, no encontramos absolutamente nada nuevo. Son temas que ya han sido tratados en otras jurisdicciones como el Consejo Nacional Electoral, la Corte Suprema de Justicia. Consideramos que estos temas ya fueron tratados, fueron debidamente debatidos y fallados en las diferentes instancias”, expreso el abogado Alfonso Portela en BluRadio.

Lo que reveló el ‘Ñoño’

El exsenador quien está condenado por irregularidades con la multinacional brasilera Odebrecht, aseguró que en el otrosí Ocaña - Gamarra, por el que es investigado Andrade, hubo participación del alto gobierno. Sostuvo que en medio de una reunión que adelantó con Eleuberto Martorelli, exdirectivo de Odebrecht, este le aseguró que todo estaba coordinado para avanzar con el proceso del otrosí.

“Yo le dije que no tenía participación ni entrada, que eso era con el Gobierno Nacional. Él me dijo: sí, yo sé que sí, yo tengo todo armado pero no me abandone en eso, ni en unos reclamos que voy a presentar. Yo le dije: Martorelli, si tu te das cuenta acabamos de perder la primera vuelta presidencial con el señor Óscar Iván Zuluaga, la segunda vuelta viene ahorita y no sé si vayamos a ganar. Si el señor Óscar Iván Zuluaga llega a ganar y Santos a perder quitan al señor Andrade y a la ministra, y yo no tendré posibilidad de ayudarte a terminar el Otrosí en lo poco que yo pueda”, dijo el ‘Ñoño.

El exsenador continuó con su intervención y aseguró que Martorelli le confirmó que todo se había cuadrado a través de reuniones que vinculan al expresidente Juan Manuel Santos, y su exjefe de campaña Roberto Prieto, condenado por las mismas irregularidades.

“No te preocupes amigo, que ya yo tuve una reunión con el mismo presidente Santos acá, la empresa tuvo una reunión con él, tuvo una reunión con los jefes de campaña y con el mismo Roberto Prieto y vamos a ayudar a reforzar para que no perdamos la segunda vuelta. Ahí es donde entendí que, desde la ministra pasando por la campaña presidencial, el doctor Andrade estaba ayudando a sacar ese otrosí a cambio de eso. Y el gobierno en cabeza del presidente se encargaba de ayudarles a terminar de sacar el otrosí con el confis y el conpes”, dijo el exsenador.

Los señalamientos del ‘Ñoño’ se registraron por cuenta de unas preguntas que promovió el delegado de la Fiscalía, en medio del juicio que se adelanta contra Andrade. El exsenador continuó con su relato en el que reiteró su testimonio sobre las reuniones que, supuestamente, sostuvieron Santos y el exdirectivo de Odebrecht, en compañía de Prieto.

El ‘Ñoño’ Elías aseguró que conoció al exgerente de campaña de Santos en marzo de 2014, una vez culminaron las elecciones para Congreso, y supo de su existencia cuando ya hacia parte del equipo del expresidente. “Comenzamos a ser amigos y ahí es cuando él va mucho a mi casa con el señor Enrique Riveira, quien era secretario del presidente Juan Manuel Santos, era casi su mano derecha, iba mucho a mi apartamento, en una de esas, Roberto Prieto me pasa el teléfono y me dice: senador le voy a pasar un amigo que le quiere hablar. Yo cojo el teléfono, no sabía a quién me iba a pasar y veo un tipo hablando enredado, yo dije: esta voz la conozco, era el señor Eleuberto Martorelli, quien cuando yo levanto el teléfono me dice ayudémosle a Roberto en esta campaña”.

Según el ‘Ñoño’, el exdirectivo de Odebrecht y Prieto ya habían tenido acercamientos por lo que avanzaban en una matriz de colaboración mutua, con el fin de avanzar con el otrosí en Ocaña-Gamarra, y con la campaña presidencial.

De acuerdo con Elías, Martorelli, en la llamada telefónica, de la que Prieto fue el enlace, le dijo “nosotros también estamos colaborando y él nos va a seguir colaborando en sacar este proyecto de otrosí”. Según Elías, pese a que no se esperaba esa información, él tenía conocimiento que “Roberto también estaba halando el proyecto e iba a colaborar en la campaña”.

En un próximo encuentro entre Martorelli y Elías, en su lugar de residencia, se vuelve a mencionar el tema de Prieto y la campaña presidencial, a lo que, según el exsenador, el exdirectivo de Odebrecht le confirma su participación. “En una reunión posterior en mi casa, le digo: cuéntame una cosa, qué pasa con Roberto Prieto, qué tiene que ver en esto. Me dice: si señor, Roberto nos está ayudando y nos va a terminar de ayudar a sacar esto. Les vamos ayudar a ellos en la campaña, así que no te preocupes”.

Elías, quien pese a que aseguró tener buena relación con Prieto, expuso su desconfianza en él, e incluso, le dijo a Martorellí que eso podría terminar en un lío, a lo que el brasilero le respondió: “no te preocupes, él sabe que tu estás ayudando y tú sabes que él está ayudando ya, entonces halemos hacia el mismo lado”.

El exsenador, quien también salpicó a las exministras de educación y transporte, Gina Parody y Cecilia Álvarez, respectivamente, aseguró que está completamente seguro que en el proyecto con Odebrecht se movieron muchos intereses políticos. “Para mí, este es un proyecto que confluyeron muchos intereses, entre ellas las campañas políticas del 2014”.