Falleció Rosalba Restrepo de De la Calle, exsuperintendente del Subsidio Familiar

En la tarde de este martes, en la clínica Fundación Santa Fe, en Bogotá, falleció la ex superintendente del Subsidio Familiar Rosalba Restrepo de De la Calle, esposa el ex negociador de paz y ex candidato presidencial Humberto de la Calle Lombana.