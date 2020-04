$!Falso: Almacenes Éxito no está regalando mercados por valor de $250.000

En un comunicado oficial, esta cadena de almacenes aseguró que la compañía no está realizando campañas benéficas por WhatsApp ni correo electrónico.

No se deje engañar, esta modalidad de phishing ha sido creada para suplantar reconocidas empresas o personas, en este caso al grupo éxito, quién por medio de un ‘mensaje de WhatsApp’ ofrece mercados de $250.000 con tan solo acceder al link y apartar su cupo.

¿‘Fake News’ sobre el coronavirus?, nosotros lo chequeamos

Recuerde que no toda la información publicada en Internet es verdadera y en redes sociales circulan muchas noticias falsas. Por ello, lo recomendable es no compartir todo lo que nos llega y verificar primero las fuentes oficiales para no caer en la desinformación y causar pánico colectivo.

Los ciudadanos que tengan conocimiento de alguna publicación sospechosa sobre coronavirus que esté circulando en redes sociales o Internet, puede escribirnos a la línea de WhatsApp 314 3600052 o enviar un correo electrónico a noseapingo@vanguardia.com.

También pueden llamar al teléfono 6300700, extensión 1103, o escribirnos a través de los canales de contacto de Vanguardia.com como Twitter (@vanguardiacom), Facebook e Instagram.