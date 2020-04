$!Falso: Embajada de Estados Unidos desmintió bono alimentario que circula en Internet

Dicha página no tiene nada que ver con la información descrita en la cadena. Además, en un comunicado oficial, la Embajada de Estados Unidos en Colombia desmintió la existencia del cupón alimentario y de la supuesta campaña ‘Ayuda Alimentaria Plan Social 2020’.

Según esta falsa información, acceder al cupón es muy fácil, solo tiene que entrar al link para quedar registrado en la base de datos de la embajada y poder solicitar las ayudas pero, no se deje engañar, al ingresar al enlace usted es redirigido a una página completamente diferente y en inglés.

¿‘Fake News’ sobre el coronavirus?, nosotros lo chequeamos

Recuerde que no toda la información publicada en Internet es verdadera y en redes sociales circulan muchas noticias falsas. Por ello, lo recomendable es no compartir todo lo que nos llega y verificar primero las fuentes oficiales para no caer en la desinformación y causar pánico colectivo.

Los ciudadanos que tengan conocimiento de alguna publicación sospechosa sobre coronavirus que esté circulando en redes sociales o Internet, puede escribirnos a la línea de WhatsApp 314 3600052 o enviar un correo electrónico a noseapingo@vanguardia.com.

También pueden llamar al teléfono 6300700, extensión 1103, o escribirnos a través de los canales de contacto de Vanguardia.com como Twitter (@vanguardiacom), Facebook e Instagram.