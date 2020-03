La información afirma que este hombre es un científico “loco”, profesor de la Universidad de Wisconsin en Estados Unidos y que creó el virus para extinguir a la población. Si bien, parte de lo que se ha compartido es cierto, mucho de lo que se dice en la publicación es falso o no está demostrado.

Yoshihiro Kawaoka es un japonés virólogo de 65 años, quien se ha especializado en el estudio de los virus de la gripe y el ébola. Sí es cierto que se desempeña como profesor de virología en el Departamento de Ciencias Patobiológicas de la Universidad de Wisconsin, Madison, en Estados Unidos. Además, es el director del Centro Internacional de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Tokio, Japón.





También fue el ganador en 2015 del Premio de la Unesco Carlos J. Finlay de microbiología, por las investigaciones que ha desarrollado en búsqueda de crear vacunas antigripales, en especial de aquellas con potencial pandémico.





El profesor había pasado desapercibido hasta el 2014. El diario británico The Independent publicó ese año que el científico había modificado genéticamente la cepa de la gripe aviar A H1N1, causante de la pandemia en 2009, buscando crear vacunas más eficaces para el futuro.

Sin embargo, entre los hallazgos del medio de comunicación, Kawaoka desarrolló una nueva cepa mortal del virus aviar que ignora el sistema inmunológico humano.

El japonés luego explicó que “a través del diseño de nuevos virus resistentes al sistema inmune, hemos sido capaces de identificar los elementos clave que favorecen la propagación del H1N1 en los humanos, para poder avanzar en su contención”.

Además, afirmó que la finalidad del experimento era mejorar el diseño de nuevas vacunas para combatir este virus y que su investigación fue presentada a un comité de la Organización Mundial de la Salud y la habían recibido “muy bien”.

En ese sentido, no hay pruebas que vinculen y demuestren que Yoshihiro Kawaoka es el creador del coronavirus. De hecho, investigaciones hechas por otros expertos apuntan a que el virus tiene origen animal.





Investigación sobre el origen del COVID-19

Las investigaciones realizadas por la revista científica Nature Medicine arrojan que el virus es de origen animal con transmisión a los humanos. El artículo publicado el 17 de marzo reveló que en un análisis de la estructura genética mostró que el Sars-CoV-2 se une a la enzima humana ACE2 y esta unión es probablemente el resultado de la evolución natural. El virus mutó por un proceso natural.

Por lo tanto, no hay pruebas de que este virus sea producto de una manipulación intencionada. “Ofrecemos una perspectiva sobre las características notables del genoma del SARS-CoV-2 y discutimos los escenarios por los cuales podrían haber surgido. Nuestros análisis muestran claramente que el virus no es una construcción de laboratorio o manipulado a propósito”, indica el estudio.

Así mismo la investigación titulada “The proximal origin of Sars-CoV-2” (https://www.nature.com/articles/s41591-020-0820-9) asegura que no hay evidencias de que el virus haya sido producto de manipulación genética porque los datos genéticos del nuevo virus demuestran que la columna vertebral no se asocia con el de otros virus que ya se conocían las enfermedades que ocasionan.