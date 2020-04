Precisamente, en esa cuenta se indicaba que la protesta se presentó en el municipio de Constanza, en la provincia La Vega (ubicada al norte del país). Sin embargo, este tuitero desconocido señala que las personas son del PRM (Partido Revolucionario Moderno), lo que no podemos establecer.

Son varias las pruebas de que este video no muestra a venezolanos botando comida en Colombia.

¿‘Fake News’ sobre el coronavirus?, nosotros lo chequeamos

Recuerde que no toda la información publicada en Internet es verdadera y en redes sociales circulan muchas noticias falsas. Por ello, lo recomendable es no compartir todo lo que nos llega y verificar primero las fuentes oficiales para no caer en la desinformación y causar pánico colectivo.

Los ciudadanos que tengan conocimiento de alguna publicación sospechosa sobre coronavirus que esté circulando en redes sociales o Internet, puede escribirnos a la línea de WhatsApp 314 3600052 o enviar un correo electrónico a noseapingo@vanguardia.com.