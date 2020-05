$!Falso: Sarmiento Angulo no recibirá ‘$27.300 millones’ por transacciones de ‘Ingreso Solidario’

Bancos no pueden cobrar comisiones

De todas maneras encontramos denuncias de que sí se estaban haciendo algunos cobros y otras irregularidades. Por ejemplo, el senador del Centro Democrático Santiago Valencia contó el 21 de abril que algunos beneficiarios de Ingreso Solidario habían denunciado “descuentos entre 14.000 y 30.000 pesos”.

En la misma circular de la SFC citada más arriba se aclara que las entidades que hayan aplicado débito automático o cobro de saldos de obligaciones a un beneficiario del Programa Ingreso Solidario deberán reintegrar el valor descontado dentro del día hábil siguiente, utilizando el mismo medio por el cual se dispersó el pago, y sin que para el efecto se exija reclamación por parte del mismo.

Es decir que, aunque es probable que sí se hayan hecho algunos cobros por las transacciones del programa, todos los ciudadanos que se vieron en esta situación tienen derecho a ser reembolsados.

La SFC ofrece canales de atención para aquellos beneficiarios del Programa que hayan sufrido abusos relacionados con cobros en las transacciones de sus bonos de ‘Ingreso Solidario’. Además, algunos bancos han hecho una aclaración similar.

Finalmente, el número de “9.100” pesos, parece haberse originado en otra controversia: una imagen que circuló en WhatsApp, en la que al parecer una transacción en un cajero (que no tenía que ver con el programa de Ingreso Solidario) del Banco de Bogotá (uno de los bancos del Grupo Aval, como ya dijimos) había costado justamente esa cantidad. Pero, además de que ese monto no tiene nada que ver con el programa de entrega de subsidios, el mismo banco aclaró que lo que se ve en esa imagen es un avance de tarjeta de crédito.

De todas maneras, el programa Ingreso Solidario no ha estado exento de controversia. En la plataforma de consultas de beneficiados por el programa han aparecido seleccionadas: cédulas inexistentes con nombres falsos, cédulas de personas fallecidas con cuentas bancarias activas, personas que no necesitan el auxilio, y personas que aunque han salido beneficiadas; o no han recibido aún el mensaje, o no han recibido el dinero de la primera etapa. Lo que el DNP explicó como un error que reportó al menos 35.283 registros irregulares.

Pero, en cualquier caso, lo que dice la imagen es falso, pues los bancos del Grupo Aval no procesarán tres millones de subsidios, ni recibirán 9.100 pesos por cada uno de ellos.

Este artículo fue publicado originalmente Por Laura A. García en Colombiacheck.