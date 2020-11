Falta reglamentación para los ‘influencer’

Lo que comenzó como un episodio para hacer una broma a un grupo de personas en Cartagena (entregando paletas de jabón), terminó convirtiéndose para los tres jóvenes ‘influencer’ en un episodio que los enfrentó con las autoridades.

La indignación en las redes sociales no se hizo esperar y obligaron a las autoridades a tomar acciones por el hecho, aun cuando en la legislación colombiana no existe ningún tipo de reglamentación para las personas que se han dedicado a ‘trabajar’ con las redes sociales.

Según los expertos, en una sociedad donde la gente busca tener identidad y confianza en sí mismo, los ‘influencer’ hacen fiesta porque construyen grupos que creen ciegamente en lo que hacen.

En este sentido, Luis Fernando Ramírez, investigador de la Universidad Sergio Arboleda, cuenta que este tipo de hechos son una tendencia nueva no solo en Colombia, sino a nivel mundial, y no hay suficiente trayectoria ni normatividad relacionada porque se trata de escenarios donde el Estado no ejerce mayor control porque cualquiera que tenga un dispositivo puede usar sus redes sociales para expresar sus opiniones.

De igual manera, Carlos Sáenz, profesional en Política y Relaciones Internacionales e investigador del Observatorio de Redes Sociales de la Universidad Sergio Arboleda, manifiesta que en Colombia es una de las falencias actuales, ya que las redes sociales son muy subvaloradas y no se cuenta con una regulación precisa que permita un control en términos de publicaciones, propaganda y demás.

Para Sáenz, este tipo de hechos como el de las paletas de jabón deben servir no solo para que se quede en el rezago colectivo, sino como un llamado ante las autoridades competentes para repensar la manera como las personas ejercen su condición de ‘influencer’, pues son personas que tienen un gran número de seguidores, quienes pueden ser influenciados con los contenidos que se generan para esos medios digitales.

Advierte que se busca es que se establezcan nuevos criterios que permitan concretar lo que pasa en las redes sociales y no que sea una censura o una limitación a los derechos de expresión.

Se trata de crear un código de ética para que los ‘influencer’ no publiquen cosas como lo de los jabones.

La motivación

Para muchos jóvenes, volverse ‘influencer’ se convirtió en un estilo de vida y en una forma de ayudarse en su economía personal e incluso familiar.

Wilson Castaño, expertos en redes y abogado, asegura que con el ‘boom’ de los influencer o ‘tiktokers’ lo que se advierte es una cultura del dinero fácil porque con solo colgar un video en la nube por cada reproducción ya está generando recursos, y esto es más fácil que ir todos los días a una oficina a cumplir con un horario y esperar por un sueldo.

De la misma opinión es Sáenz, al considerar además que el negocio es lucrativo porque factura en dólares y no se necesitan condiciones educativas.