Familia de colombiano, sin antecedentes penales, que está preso en El Salvador de Bukele, viven un drama

“Yo escríbale y mándele mensajes y nada, y yo... qué raro, si él y yo hablábamos hasta por la mañana, por la tarde. Él ya sabía de mi hora del almuerzo aquí en Colombia y me llamaba a la hora del almuerzo. Hablábamos hasta dos o tres veces en el día”, narra al recordar que su comunicación con su hijo se dificultó, casi tanto como su voz al evocar sus últimas conversaciones.

Edwin hizo de todo para trabajar mientras estuvo en Colombia. “Hacía ensalada de frutas y era feliz vendiendo ensalada de frutas”, cuenta su mamá, luego de enumerar un listado de quehaceres que iban desde ser auxiliar del Inpec hasta desempeñarse con la aplicación de transporte Picap. Su deseo de salir del país, porque “siempre fue muy emprendedor”, empezó en una búsqueda por encontrarse con su hermana, quien vive en Guatemala. “Él iba y venía”.

Para reforzar sus estudios, empezó a hacer un curso en Guatemala. Allí conoció a Morelia Molina, una ciudadana de El Salvador con quien empezó una relación. “Eso fue en principio del 2022”, intenta rememorar Gloria. El vínculo entre Edwin y Morelia continuó de manera tan estable que este año, en marzo, cuando la abuela paterna del muchacho murió, ambos se quedaron una semana en la casa de Gloria como pareja.

Ella tuvo que irse primero, pues tenía que retomar su trabajo. Él, por su parte, el 25 de abril, luego de pasar unos días más con su mamá y sus familiares, retornó a Guatemala, con su hermana. Allá se quedó hasta mayo, cuando decidió ir hasta El Salvador con Morelia, con quien iba a formalizarse.

La madre de Edwin, quizás por la inminente falta de intelección de lo sucedido, hace un salto en el tiempo en su diégesis: “Y ya el 20 de julio es cuando lo toman preso”.

“Él estaba en su casa, llega y golpea la Policía y él les abrió. Pero ¿cómo así? ¿La Policía? No, que le esculcaron, le reburujaron todo, a ver qué le encontraban”, repasó Gloria.

“Lo que le encontraron a él: doscientos cuarenta dólares, que era lo que tenía en su sustento porque la hermana le enviaba ayuda –mientras él se rebuscaba, porque no había encontrado trabajo formal ni había puesto el negocio con la novia, como querían ellos allá–, y sus pertenencias”, explicó la mamá del hombre de treinta años que lleva casi cuatro meses preso sin que siquiera se resuelva su situación jurídica.

Las pertenencias de Edwin Ruiz eran, de acuerdo con doña Gloria, “una cadena, un reloj, un anillo, de los cuales le dijeron ‘¿dónde están las facturas?’”. Aún hoy Gloria siente estupor: “¿Sumercé anda con la factura de sus prendas personales? No creo”.

Mientras la madre reclama por ese hecho, esculca entre los papeles para, paradójicamente, dejar ver las facturas. Las facturas que sus hijas –la hermana de Edwin que vive en Guatemala y otra, quien vive en Colombia– recopilaron con la idea de que, si esa era la mayor molestia de las autoridades centroamericanas, al conseguirlas podrían tener al muchacho de regreso, como realmente no ocurrió.

“Le dijeron que, al no tener eso, las facturas de sus prendas, tenían que ir al... bueno, no sé cómo se llama eso allá, pero un sitio al que tenían que ir para hablar, para ver por qué no las tenía. Lo llevaron allá y, desde ahí, preso se quedó el niño. Nunca más lo volvieron a soltar, desde el 20 de julio”, expresó doña Gloria.