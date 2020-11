Farc critica citación de la Fiscalía por caso de Álvaro Gómez Hurtado

Sin embargo, aseguraron que esa diligencia se debe hacer ante la Jurisdicción Especial para la Paz, y no ante la Fiscalía, por haber sido la JEP “la instancia creada y normada a partir de la firma del acuerdo final de paz entre la antigua guerrilla y el Estado colombiano”.

En ese sentido, aseguraron que hay “afectaciones al procedimiento constitucional enmarcado en las normas que regulan la relación entre la justicia ordinaria y la JEP y la improcedencia constitucional y legal de citarlos a comparecer ante la Fiscalía General”. Para esto adujeron al principio de la Constitución que indican que nadie debe ser juzgado dos veces por el mismo hecho.

“Nosotros, los firmantes del acuerdo de paz y nuestra defensa jurídica, no nos oponemos a la solicitud del traslado de pruebas en el marco de la colaboración armónica entre la JEP y la Fiscalía General de la Nación, no solo en el caso de Álvaro Gómez Hurtado, sino en todos aquellos no esclarecidos por la Fiscalía y en los cuales se están haciendo aportes a la verdad como parte del compromiso asumido por los firmantes”, concluyeron.

A principios de octubre, la Fiscalía llamó a declarar bajo juramento a Rodrigo Londoño, presidente del partido Farc, y al senador Gallo. “Con el objeto de garantizar la consecución de la verdad y dadas las recientes intervenciones públicas del señor Rodrigo Londoño Echeverry y del senador de la República Julián Gallo Cubillos ordenó la práctica de declaración jurada de los mismos, así como otras pruebas pertinentes”, indicó la entidad en un comunicado.

También señaló que “continuará con la práctica de pruebas tendientes a esclarecer los hechos, los autores o partícipes donde falleció el doctor Álvaro Gómez Hurtado y su asistente José Hueras Hastamorir, en consonancia con el principio de colaboración armónica que debe existir entre las instituciones del Estado”.

Ayer, el presidente Iván Duque volvió a cuestionar el anuncio del antiguo secretariado de las Farc de reconocer la autoría del asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, ocurrida el 2 de noviembre de 1995. Esta vez lo hizo durante el Debate académico que versó sobre este asunto en la Universidad Sergio Arboleda.

El mandatario le agradeció al exfiscal Néstor Humberto Martínez que haya declarado el crimen de Gómez Hurtado como de lesa humanidad en el año 2017, con lo que no prescribe la acción penal ni la investigación sobre el hecho que enlutó al país, y muy especialmente al Partido Conservador, que veía en Gómez Hurtado a un seguro presidente de Colombia, tras tres intentos fallidos de llegar al Palacio de Nariño.

“El hecho de haber adelantado esa declaratoria ha mantenido viva la investigación que tiene que llegar a la verdad real, no a la verdad elaborada con propósitos que hoy son bastante dudosos”, dijo Duque y agregó: “que aparezcan grupos a adjudicarse semejante magnicidio pero con responsabilidades indeterminadas diciendo que eso fue pensado hace más de 30 años y que quienes participaron ya no están en el mundo terrenal pareciera como una especie de opereta para tratar de construir un petrimetri de sastrería procesal, al servicio de quién sabe quién”.