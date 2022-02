La diligencia se realizará el lunes 28 de febrero a partir de las 9:00 a.m. y será presencial. Además, el Ministerio Público aclaró que no cabe ninguna excusa para no asistir y que el investigado ya fue notificado.

Mayorquín, es investigado por las presuntas irregularidades en 24 contratos por más de 1.200 millones de pesos que fueron adjudicados a Karen Vaquiro, su esposa.

La procuraduría busca establecer si Mayorquín Bocanegra también habría incurrido en la violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades y/o conflicto de intereses, al ser adjudicados contratos a su cónyuge, Karen Vaquiro, en distintas entidades estatales como Aerocivil, el Departamento de la Prosperidad Social, el Icetex y la Superintendencia de Notariado.

Mayorquín fue hasta hace muy poco tiempo el exasesor de la jefe de Gabinete, María Paula Correa.

Además, fue citado a declarar con el fin de determinar la ocurrencia de las conductas presuntamente irregulares, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se cometieron, así como concluir si se constituyen o no en faltas disciplinarias.

En el comunicado, el órgano de control afirmó que tanto Andrés Mauricio como su abogada, fueron notificados de la decisión y se les informó que no tiene recurso alguno para su aplazamiento.