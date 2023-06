Fiscal dice que pagarle al Eln por no delinquir sería “vacunar” a los colombianos

“Los secuestros son un crimen de guerra”: Otty Patiño

EFE,- Pese a que el secuestro no está explícitamente prohibido en los protocolos del cese al fuego bilateral con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (Eln), que comienza el próximo 3 de agosto, el Gobierno considera este delito un “crimen de guerra”.

“El secuestro es una acción que está catalogada como crimen de guerra y eso tiene una connotación muy grave”, explicó en una entrevista con EFE el jefe negociador del Gobierno, Otty Patiño.

De momento, en el protocolo de cese al fuego las partes se comprometen a “no realizar las acciones prohibidas dentro del Derecho Internacional Humanitario (DIH)”, y según este convenio la “toma de rehenes” está prohibida.

Sin embargo, tras el anuncio del cese al fuego bilateral en el cierre del tercer ciclo de diálogos en La Habana, el pasado 9 de junio, el jefe negociador del Eln, ‘Pablo Beltrán’, admitió que esto se había debatido pero no se había acordado nada porque es una de sus formas de financiación y si a la guerrilla “le quitan una cuchara, le tienen que dar otra”.

“Nosotros no hablamos de secuestros, hablamos de retenciones. Las retenciones, si no son necesarias no se harán”, dijo a varios medios Beltrán.

Patiño, por su parte, alegó que el secuestro “significa riesgos de orden político, de orden jurídico y riesgos morales en el sentido en que la gente empieza a no creer mucho en la voluntad de paz del Eln”.

Comisionado de paz dice que no se ha discutido

EFE.- El Gobierno aseguró este viernes que no ha discutido en los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (Eln) la creación de un fondo internacional para subsidiar a esa guerrilla a cambio de que deje de secuestrar, una posibilidad que ha causado revuelo en el país.

“Frente a las versiones que circulan de un supuesto fondo multidonante que aportaría una renta básica a los integrantes del ELN con el objeto de reemplazar fuentes ilícitas de financiación, nos permitimos señalar que ese tema no ha sido tratado en la Mesa de Diálogos de Paz con esa guerrilla”, manifestó en un comunicado la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

Según esta dependencia, “sobre el particular no existe discusión o acuerdo entre las partes que pudiera ser comentado por el Gobierno nacional”.

El presidente Gustavo Petro, que está de visita en Alemania, dijo ayer que no hay nada definido porque “el fondo multilateral no es una construcción en los acuerdos, es una posibilidad y depende de los acuerdos” con el Eln.

La semana pasada, el jefe negociador del Eln, ‘Pablo Beltrán’, admitió que pese al alto el fuego acordado con el Gobierno, esa guerrilla continuará haciendo “retenciones” como una manera de subsistir y financiarse.