Fiscal Francisco Barbosa dijo que “no le teme a nada", ante las amenazas que recibe

“Me voy a defender como un león porque he sido un tipo decente en Colombia”, fueron las palabras de advertencia del fiscal Francisco Barbosa ante las constantes amenazas de muerte en su contra.

El fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, aseguró en medio de la entrevista que “no le teme a nada”, y dejó en firme las fuertes declaraciones que ha hecho respecto a la grave situación que atraviesa Colombia en materia de orden público, a nivel político y social.

Barbosa, que ha sido muy crítico con el presidente Gustavo Petro, dijo que no tiene miedo de las amenazas que ha recibido, ni de las posibles represalias que podría sufrir por parte del nuevo gobierno.

Lea: Sarabia llegó a Estados Unidos para una visita oficial, ¿qué busca?

"Yo no me he robado un peso, yo he vivido de mi sueldo, yo he trabajado y le he destinado horas a este país", dijo Barbosa en una entrevista con el programa Vicky en Semana. "Yo he hecho las cosas bien y, por lo tanto, no tengo ningún tipo de temor".

El fiscal también dijo que no tiene intención de abandonar Colombia, a pesar del alto riesgo que corre. "Vivir fuera de Colombia es como si me quitaran un pulmón", dijo. "Necesito vivir en Colombia y necesito trabajar".

Barbosa, que termina su mandato en febrero de 2024, expresó su preocupación por la situación del país, en particular por el alto nivel de corrupción y la presencia del narcotráfico.

Barbosa ha sido blanco de amenazas y se hizo público en agosto de este año, que habría sufrido un posible atentado contra su vida, junto con la senadora María Fernanda Cabal y el general (r) Eduardo Zapateiro por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que generó una serie de rifirrafes con el presidente Petro sobre la veracidad de esto.

Lea: Primer alcalde suspendido por la Procuraduría por participación política en elecciones regionales 2023

“Espero que no haya persecución, así se lo advertí en un momento al presidente Petro” ante lo cual dijo que el mismo presidente le aseguró que no va a haber persecución hacia él “y que iba a haber todas las garantías hacia mi vida para que yo estuviera en Colombia”.

En una entrevista con Semana, el fiscal Barbosa reveló que el Ejército Nacional ha cortado las comunicaciones con la Fiscalía General de la Nación, lo que ha provocado la interrupción del intercambio de información sobre ciertos temas.

El fiscal Barbosa ha sido un funcionario valiente que no ha tenido miedo de denunciar la corrupción y la impunidad en Colombia. Sin embargo, ha expresado su preocupación por la situación de las instituciones, que podrían verse debilitadas por el nuevo gobierno.

“No tengo miedo de lo que pueda pasarme a mí personalmente”, dijo. “Pero sí me preocupa que las instituciones se debiliten. Si eso pasa, todos los colombianos saldremos perjudicados”.

"Colombia se volvió no un exportador de esperanza, de vida, como han venido diciendo, sino un exportador masivo de cocaína y delincuencia", dijo.

Lea: Petro se reúne por separado con los embajadores de Israel y Palestina para promover la paz