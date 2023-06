Fiscalía citó a Laura Sarabia, Armando Benedetti tras el escándalo en Casa de Nariño

Siguen las repercusiones tras el escándalo de 'chuzadas' que sacudió al Gobierno Nacional desde hace varias semanas. En esta ocasión, la Fiscalía General de la Nación señaló que durante las próximas semanas varias personalidades involucradas en esta situación serán entrevistadas y a otras se les tomará declaración jurada por diferentes investigaciones.

En ese sentido, Laura Sarabia, exjefe de Gabinete del Gobierno Nacional, Armando Benedetti, exembajador de Colombia en Venezuela, y Miguel Ángel del Río, reconocido abogado, son algunas de las personas que fueron citadas por el ente acusador para diferentes diligencias.

En el caso del coronel Dávila

En la investigación por la muerte del teniente coronel Óscar Dávila Torres, ocurrida en la noche del viernes 9 de junio, la Fiscalía llamó a declaración juramentada al reconocido abogado Miguel Ángel del Río y al coronel Carlos Alberto Feria Buitrago, jefe de Casa Militar de la Casa de Nariño. La diligencia fue programada para este jueves 15 de junio y según la Fiscalía hacen parte de las indagaciones por el fallecimiento del coronel Dávila.

Y es que el pasado viernes, en extrañas circunstancias fue hallado sin vida el coronel Óscar Dávila, uno de los presuntos implicados en las 'chuzadas' a la exempleada de la jefa de Gabinete, Laura Sarabia.

Minutos después de conocerse la noticia del fallecimiento, el abogado publicó un trino en el que se refería a las causas de la muerte del militar.

"El día de ayer (8 de junio) me reuní con el Coronel Dávila quien me buscó para manifestarme que de la fiscalía lo estaban amenazando. Le advirtieron que no se detenían “hasta que corriera sangre”. Hoy se quitó la vida. Lo de la Fiscalía es una persecución infame", dijo el abogado Miguel Ángel del Río, en su momento. Ante la noticia de la citación de la Fiscalía, el jurista respondió ante los micrófonos de Caracol Radio que "no" asistirá a esa diligencia.

Sarabia a entrevista

La Fiscalía señaló que la exjefe de Despacho, Laura Sarabia, está citada a una entrevista con el fiscal que lleva el caso por la pérdida de un dinero en su residencia. Esta cita está programada para el jueves 22 de junio.

Vale recordar que la denuncia por la pérdida del dinero en la casa de Sarabia fue el detonante del escándalo que desencadenó en el uso de polígrafo y escuchas ilegales a Marelbys Meza, exempleada de Sarabia.

Benedetti a explicar afirmaciones de los $15 mil millones

En el caso del exembajador Armando Benedetti, la Fiscalía programó la diligencia para el viernes 23 de junio para que precise información sobre la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro. Lo anterior, tras las revelaciones de una conversación en la que Benedetti señaló ayudar a conseguir dinero para esa contienda.

“Lo que te estoy diciendo, Laura, es que ese tratamiento (...) Y ayer el presidente: ‘no, no, es que tengo afán’. Ajá, marica, yo hice 100 reuniones (...) 15.000 millones de pesos, es más, si no es por mí no ganan. Entonces, así sea de hipócrita, uno va y recibe a la gente, pero el tratamiento que tú y el presidente me dieron ayer, marica, yo no sé, además, lo que te voy a decir no es una amenaza (...) veo que esto me puede emputar, pateo hijueputa, y ahí nos caemos todos hijueputa”, le dijo Benedetti a Sarabia en los audios publicados por Revista Semana.