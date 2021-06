Luego de que la familia del fallecido político santandereano Horacio Serpa, radicara ante la Fiscalía un derecho de petición para conocer la vinculación o no de Serpa en el proceso que se sigue por el magnicidio de líder conservador Álvaro Gómez, el ente investigador confirmó que nunca fue vinculado.

“En la investigación penal en trámite, no se profirió orden de captura en contra del doctor Horacio Serpa Uribe, nunca rindió versión libre, indagatoria o fue declarado persona ausente, es decir, que formalmente, no fue vinculado como imputado o sindicado y por tanto no adquirió la calidad de sujeto procesal tal”.

La única vez que Serpa Uribe actuó de manera directa en el expediente fue en 2011, cuando dio declaración, de manera libre y voluntaria, según indica el comunicado de la familia, “para aclarar hechos y circunstancias que habían sido mencionadas, de manera calumniosas, en distintos medios de comunicación. En uso de su derecho a la presunción de inocencia acudió ante el ente investigador a responder de manera clara y precisa sobre los cargos por los cuales, en ningún momento, fue judicialmente vinculado”.

Cabe recordad que Gómez Hurtado fue asesinado el 2 de noviembre de 1995, cuando Serpa Uribe era ministro del Interior, en el mandato del presidente Ernesto Samper Pizano.

Álvaro Gómez era uno de los más fuertes opositores del Gobierno, que afrontaba el llamado Proceso 8.000 que investigaba el ingreso de recursos del narcotráfico a la campaña política.

Horacio Serpa Uribe murió el 13 de octubre de 2020, tras padecer una enfermedad.