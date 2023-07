Fiscalía confirmó que Iván Duque sí estuvo en reunión de Zuluaga con Odebrecht en Brasil

El nombre del expresidente Iván Duque fue relacionado por la Fiscalía General de la Nación en medio de la imputación de cargos en contra de Óscar Iván Zuluaga por la presunta financiación irregular de su campaña por parte de la multinacional brasilera Odebrecht.

En medio de la diligencia, en la cual el ente acusador le imputó al entonces candidato los posibles delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particular, la Fiscalía confirmó que el entonces candidato al Senado del Centro Democrático y director programático de la tolda, Iván Duque, estuvo en la reunión que Zuluaga sostuvo con altos ejecutivos de Odebrecht en Brasil.

"Igualmente, el señor Iván Duque Márquez como invitado por el precandidato y el señor Daniel García Arizabaleta (exdirector del Invías que se acogió a principio de oportunidad). Por la otra parte asistieron el publicista Duda Mendonça junto con sus asesores. Fue tal el interés de la compañía brasilera Odebrecht en lograr ese contacto, que según lo evidenciado en la investigación, sufragaron los gastos que representó el viaje de Daniel García Arizábaleta desde Bogotá hasta Brasil", afirmó la Fiscalía en la diligencia judicial.

A la reunión que se refiere el ente acusador se habría dado en 2014 en Brasil, cuando se dio el encuentro entre Óscar Iván Zuluaga como candidato presidencial y el publicista Duda Mendonça, quien habría sido pago por Odebrecht.

Los audios en cuestión

Daniel García Arizabaleta, exdirector de Invías, se acogió a un principio de oportunidad con la Fiscalía General de la Nación y entregó una serie de audios en los cuales Óscar Iván Zuluaga confirma que sabía de la financiación que estaba haciendo la multinacional brasileña a su campaña presidencial en 2014.

En medio de dichos audios, Zuluaga sostuvo que a ese viaje a Brasil fue él mismo quien pagó los tiquetes y la reserva de Iván Duque, y que los gastos no los cubrió la multinacional en cuestión, que también habría financiado la campaña presidencial de Juan Manuel Santos.

“Tengo hasta la reserva del hotel que le hicimos a usted, porque todos llegamos al Marriott del aeropuerto de São Paulo. Yo le hice la reserva también de su habitación. A mí me tocó entregarle a Iván Duque el recibo de pago del tiquete y de la tarjeta de crédito mía que pagó el hotel en São Paulo. Se lo entregué el viernes. Incluso no sé si yo habré pagado el suyo, porque fue una sola cuenta. Eran dos habitaciones, pagué ochocientos y pico de dólares, pero no me cuadra por el monto, porque cada cuarto valía como trescientos y pico de dólares”, le dijo Zuluaga a Arizabaleta en los audios revelados hace unos días por la Revista Semana.