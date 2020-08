Fiscalía crea grupo especial de fiscales para investigar masacre de jóvenes

Según informaciones preliminares, cuatro encapuchados que estaban armados con fusiles, llegaron al sitio en dos motos, según algunas versiones, luego de una advertencia por no acatar las recomendaciones del toque de queda, y por no permanecer en sus casas, empezaron disparar de manera indiscriminada. Testigos afirmaron que en el sitio estaban reunidos más de 50 personas cuyas edades oscilaban entre los 16 y 25 años.

Por su parte el procurador general Fernando Carrillo, sostuvo que “hay rebrotes de violencia en los territorios. Los asesinos no están confinados, mientras el país se desgarra y crece la polarización. ¿Quién responde? El Estado tiene que salir del confinamiento y capturar a los asesinos, copando territorios y devolviéndole confianza a la gente”.

Lea también: Nueva masacre estremece a Colombia: ocho jóvenes fueron asesinados en Samaniego, Nariño.

La Defensoría del Pueblo, en un comunicado al referirse al tema, indicó que “la ocurrencia de masacres en el país manifiestan el altísimo grado de crudeza con la que los actores armados ilegales se encuentran disputándose los territorios para someter a la población civil a regímenes arbitrarios de violencia”.

Indicó además la entidad que “el mensaje que dejan a los jóvenes del país es de desesperanza y sin futuro. La barbarie es el peor camino para una sociedad. Las autoridades deben abandonar la apatía, redoblar esfuerzos para detener este accionar criminal y someter a la justicia a los responsables”.

Consejo de seguridad

El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, viajó a Samaniego, Nariño, junto con el comandante de las Fuerzas Militares, el general Luis Fernando Navarro, y el Director de la Policía, el general Óscar Atehortúa, para realizar un Consejo de Seguridad tras el asesinato de 9 jóvenes en la vereda Santa Catalina.

El ministro se reunirá con las autoridades del departamento y con el comandante del Ejército Nacional, el general Eduardo Enrique Zapateiro, y el director de Seguridad Ciudadana de la Policía, el general Jorge Luis Vargas, quienes ya viajaron a la zona por órdenes del presidente Iván Duque.

El ministro aseguró que desde que se conoció el hecho, la brigada 23 del Ejército Nacional brindó apoyo a la Policía Nacional y al CTI para iniciar las investigaciones del asesinato de los jóvenes.

Holmes Trujillo afirmó que todos los servicios de investigación de la fuerza pública están a disposición de las autoridades de Nariño para esclarecer los hechos ocurridos e identificar a los responsables del crimen.

“Estamos ante organizaciones criminales que actúan con sevicia y sin ningún tipo de respeto y solo están interesadas en lucrarse de negocios criminales y destructivos como es el narcotráfico”, afirmó Holmes Trujillo.

El líder de la cartera de la Defensa también recordó que este no es el momento de hacer política con la muerte y el dolor de las familias, “es el momento para que todos los colombianos nos unamos y digamos no más al problema mundial de las drogas ilícitas, no más a estos criminales que pretenden pasar por encima de nuestras vidas”.

Se esperan nuevas declaraciones del ministro al finalizar el Consejo de Seguridad en el Aeropuerto Antonio Nariño de Chachagüí.