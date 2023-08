Fiscalía pide investigar a la abogada de Jhonier Leal: estas fueron sus razones

El fiscal Mario Burgos se fue lanza en ristre contra la abogada de Jhonier Leal, quien habría asesinado a su hermano Mauricio Leal y a su madre, debido a que la apoderada no acudió a la audiencia de este miércoles y pidió aplazarla a último momento.

“Su señoría, yo voy a hacer una petición muy respetuosa a su digno despacho. Primero, que no acepte dicho aplazamiento. Considero que esto es una burla para la administración de justicia, para las víctimas honorable señora juez”, dijo Burgos pidiendo directamente a la Comisión de Disciplina Judicial investigar a la ajobada.

Ante la Jueza 55 de Conocimiento, el fiscal dijo que la continuación del juicio estaba programado para días atrás, pero que se ha retrasado debido a los pedidos de la misma apoderada de Leal. “Aquí lo único que se observa por parte de la profesional del Derecho es una maniobra dilatoria para no dejar continuar este juicio oral, tal como lo reclama la sociedad y como lo reclaman las víctimas, y ese es el compromiso que tiene la Fiscalía General de la Nación demostrar la responsabilidad del señor Jhonier Leal Hernández”

En la diligencia judicial quien sí estuvo fue Jhonier Leal, pero sin su abogada.

“Con todo respeto, no tengo nada que manifestar. Hasta ahora me vengo a dar cuenta que mi doctora estaba enferma. No he tenido comunicación con ella hace muchos días y deseándole a ella que de verdad se mejore y que podamos darle ligereza a estas audiencias”, puntualizó el sindicado del doble homicidio.

Cabe recalcar que la Fiscalía General de la Nación avanza acusando al sujeto por presuntamente haber asesinado a su hermano, el reconocido estilista Mauricio Leal, y a su madre, con un arma corto punzante en 2021.

Inicialmente Jhonier Leal presentó ante el ente acusador un preacuerdo con el cual aceptaba el doble crimen, pero se retracto y aseguró que dicho documento lo hizo bajo presiones y se declaró inocente nuevamente.