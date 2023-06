Fiscalía retiró órdenes de captura a 19 miembros de las Farc que serán veedores de paz, tras solicitud de Petro

Tras la solicitud del presidente Gustavo Petro, la Fiscalía suspendió las órdenes de captura de 19 integrantes de las disidencias FARC para que, como lo dicta la resolución 137 del 29 de mayo de 2023, expedida por el mismo mandatario, sean miembros representantes de esta organización en calidad de ser mecanismo de veeduría de paz en la verificación del cese al fuego bilateral y temporal de carácter nacional.

También, de acuerdo con el ente investigación, la decisión se le comunicó a todas las autoridades de orden nacimiento e internacional, en este caso, a través de la Interpol, para que la solicitud aprobada sea tenida en cuenta y aplicada por todos.

¿Cómo se dio este proceso?

Todo partió desde que el presidente Gustavo Petro le dio a conocer esta idea al fiscal Barbosa desde el pasado 8 de marzo. En el documento que le envió, se dejó en claro la situación de algunos disidentes que habían firmado el Acuerdo de Paz de La Habana y luego se salieron de él.

Con miras a seguir avanzando en los diferentes frentes de los procesos del cese al fuego en el territorio colombiano, el presidente Gustavo Petro, había solicitado la exoneración de cargos para 19 integrantes de las disidencias Farc.

Esto con el objetivo de que estas personas pudieran tener la opción reivindicarse tras su pasado delictivo, para que esto fuera sinónimo de avance en temas de paz en cada región del país. Además, esto hace parte de las negociaciones que adelanta el Gobierno Nacional para llegar a la llamada Paz total en el país.

Una de las controversias sobre el tema, es que estas 19 personas disidentes de las Farc, hacían parte de la estructura de Iván Mordisco, a lo que el fiscal general, Francisco Barbosa, se había opuesto desde el comienzo, ya que estas personas habían cometido delitos graves y por eso mismo tenían las órdenes de captura.

Ahora, como se mencionaba anteriormente, después de la solicitud desde la presidencia, estas personas participarán del Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación del Cese al Fuego Bilateral. Algo que favorece a estas personas de que puedan ser exonerados, según la Fiscalía, es que ninguno tiene orden de extradición.

Algo para tener en cuenta, es que en la solicitud que el presidente Gustavo Petro presentó para que esto se hiciera posible, el mandatario dejó por fuera de la lista a Javier Alfonso Velosa, alias Jhon Mechas. Esta persona es señalada de atentar contra la vida del expresidente Iván Duque, en los acontecimientos pasados de los hechos ocurridos en Cúcuta.

Estas son las 19 personas exoneradas de las órdenes de captura: Alfer Dolander Felantana Díaz, Jeisson Ferney Lasso, Yimison Bustos Ávila, Rolad Arnulfo Torres Huertas, Fabio Giraldo Giraldo, Yersid Muñoz Ramírez, Jhon Faiber Lugo Ramos, Euser Motta Meneses, Alexis de Jesús Muñoz, Jhonmaro Ortiz Camayo, Elkin Eduardo Ramírez, Faber García Guzmán, Jorge Luis Caicedo, Jhon Janier Trochez, Sergio Andrés Martínez, Jerci Duvián Ruiz, Romario Carrascal Alvernia, Jhon Edison Bayona y Edwar Andrés Campo.

Acá está el comunicado oficial por parte de la Fiscalía.

De acuerdo con el ente acusador, “esta decisión es diferente a la solicitud hecha por el presidente el 11 de enero de este año, que buscaba beneficiar a miembros del Clan del Golfo y de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, narcotraficantes y paramilitares”, por lo que también pudo ser tenida en cuenta, afirmó la Fiscalía.

Por último, según la Fiscalía, a pesar de que estas personas ya no cuenten con una orden de captura vigente, no significa que se les perdonara su delito. Por lo tanto, sus procesos penales y la extinción de dominio no se van a archivar.

