Fiscalía tendrá que pedir perdón por condenas por masacre de La Chinita

Sobre la 1:30 de la mañana, su sueño fue interrumpido por las balas. “Jamás pensé que él estuviera donde pasó la balacera”, dice refiriéndose a su hijo Alcides Segundo Lozano Berrocal, quien para el momento tenía 16 años.

Sin embargo, minutos después, ya cerca de las dos de la mañana, llegaron a la puerta alertándole que su hijo estaba herido.

Como pudo, Berrocal salió de su casa en busca de su hijo, al que llama “un pedacito mío”. Lo encontró sentado y con vida. Supo que aún respiraba, que aún era consciente, porque al decir su nombre, él logró responder. Con apoyo de otras personas y cargándolo en una hamaca, lo llevaron al Hospital Antonio Roldán Betancur.

Pero, apenas 15 minutos después del ingreso, le dieron la noticia: su hijo había fallecido por un disparo en la cabeza.

Después sabría que su hijo Alcides Segundo estaba con su novia cuando empezó la balacera. La joven se tiró sobre su pareja, cayendo los dos sobre el piso, él boca arriba. “Cuando ya él escuchó un silencio, abrió los ojos, pero iba pasando uno de los bandidos y le disparó en la cabeza”, relata a El Colombiano.

Tras la muerte de su hijo, cuenta Berrocal, “pasaron muchas cosas, muchos sentimientos encontrados. Dolor, rabia de todo. Duré más o menos un año practicando cómo iba a matar al que asesinó a mi hijo. Estuve muy mal, pero a través de la ayuda psicológica, se me fue pasando, pero fue algo muy horrible”.

A pesar de que, como ella misma dice, el dolor ha pasado, ella y las demás víctimas de la masacre siguen a la espera. Esperan justicia. Esperan verdad. Esperan reparación. Esperan una respuesta que, después de 27 años, les permita descansar. Esperan recuperar la confianza en el Estado. Esperan paz.

Sin embargo, esa espera parece alargarse. Cuenta Berrocal que, como comunidad, pidieron una reparación colectiva, pero que “de todas las medidas que pedimos, ninguna ha sido satisfecha”.

En ese sentido, menciona la petición de la creación del Centro Social Comunitario, de la Universidad de Paz –para la que ya hay terreno– y de viviendas tanto para las víctimas de los fallecidos, como de los heridos.

Pero, además de las medidas materiales, la mujer –que ahora es parte de la Junta de Acción Comunal del barrio Obrero–, pide algo más. Cuando el proceso de paz con las Farc se estaba llevando a cabo en Cuba, un grupo de víctimas de La Chinita viajó hasta La Habana para pedir verdad. Luego de ese viaje, el 30 de septiembre de 2016 –dos días antes del plebiscito–, hubo un acto de perdón en el barrio Obrero de Apartadó de las Farc hacia las víctimas.

“Fuimos y les pedimos que nos contaran qué fue lo que pasó. Queríamos que no fueran a disparar. Pero esa verdad no ha pasado. Quedaron de darnos la respuesta y la verdad, pero no ha pasado. Después dijeron que fue la comunidad la que los atacó a ellos –a los guerrilleros que perpetraron la masacre– con palos y piedras. Nosotros no estamos conformes con eso. Exigimos al Gobierno y a las Farc que nos digan la verdad”, concluye.