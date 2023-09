Formularían cargos contra la Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol, por no negociar con sindicato de futbolistas

De acuerdo con lo informado, la sanción tendría lugar por la presunta vulneración del artículo 433 del Código Sustantivo del Trabajo, al negarse a negociar con Acolfutpro.

Según el Auto expedido el pasado 4 de septiembre, por el Ministerio del Trabajo, existe mérito para la formulación de cargo tanto a la Federación como a la Dimayor, pero aclara que aunque “el empleador directo de los futbolistas no es la Federación Colombiana de Fútbol y a la División Mayor del Fútbol Colombiano, y que estos no son los que firman la relación contractual, no son los que pagan los salarios, ni cancelan la seguridad social, sí tienen incidencia en ciertas relaciones jurídicas, que pueden ser sujeto de negociación colectiva a Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales, por esta razón, tendría la obligación de iniciar las negociaciones”.

La formulación de cargos implicaría la apertura de un proceso administrativo sancionatorio con multas que podrían ir desde los $5 hasta los $10 millones de pesos diarios, por cada día de mora, en el inicio de las conversaciones del pliego de peticiones.

El conflicto inició en septiembre de 2019 cuando más de mil futbolistas de cerca de 35 clubes, aprobaron un pliego de peticiones que contiene aspiraciones para mejorar sus condiciones de trabajo.

Al respecto, la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, indicó que el Gobierno de Gustavo Petro tiene interés “de promover el diálogo social en todas las instancias, por ello hemos querido durante todo nuestro año de gobierno que se llegue a una amigable salida al diferendo sin que haya sido posible, por la posición que sostiene la parte empleadora. Nosotros hemos sostenido la necesidad de que se respeten los convenios internacionales que hacen parte de nuestra legislación y por eso no permitiremos que se vulneren”.