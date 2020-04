Varios comentarios de la publicación son de apoyo o rechazo al hecho. Pero muchos otros reclaman retirar el trino pues incluye información falsa: “Foto real, pero sucedió en Barcelona, no desinforme que hace quedar mal a la gente que si sufre acoso”, respondió uno de los usuarios.

Más de 2.300 retuits y 7.400 me gusta recibió una foto publicada por el usuario de Twitter @luchoxtodos en la que se ve una camioneta blanca grafiteada con el mensaje: “Rata contagiosa”. El usuario describió la publicación así: “Vecino Uribista, de los que rechazan los vándalos, pinta carro a su vecina médica”.

¿‘Fake News’ sobre el coronavirus?, nosotros lo chequeamos

Recuerde que no toda la información publicada en Internet es verdadera y en redes sociales circulan muchas noticias falsas. Por ello, lo recomendable es no compartir todo lo que nos llega y verificar primero las fuentes oficiales para no caer en la desinformación y causar pánico colectivo.

Los ciudadanos que tengan conocimiento de alguna publicación sospechosa sobre coronavirus que esté circulando en redes sociales o Internet, puede escribirnos a la línea de WhatsApp 314 3600052 o enviar un correo electrónico a noseapingo@vanguardia.com.

También pueden llamar al teléfono 6300700, extensión 1103, o escribirnos a través de los canales de contacto de Vanguardia.com como Twitter (@vanguardiacom), Facebook e Instagram.