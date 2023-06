Fractura en el Gobierno Petro por el caso del polígrafo. ¿Quién miente?

Un informe del periodista Daniel Coronell, transmitido ayer en la W Radio, revela fechas, mensajes de texto y registro del vuelo a Venezuela de Marelbys Meza, la exniñera de la jefe de gabinete de Presidencia, un día antes de la publicación de la revista Semana que desató el escándalo del uso del polígrafo en la Casa de Nariño.

De acuerdo con el informe Coronell, tales coincidencias indicarían que el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, estaría detrás de este escándalo que afecta a una de las personas más cercanas al presidente Gustavo Petro.

Benedetti, en un hilo publicado en su cuenta de Twitter, rechaza la versión del presunto complot y afirma que fue la jefe de gabinete, Laura Sarabia, quien le pidió ayuda al enterarse que su exniñera estaba en contacto con varios periodistas.

“Precisiones que @DCoronell no hizo después de yo haber hablado con él más de una hora: @laurisarabia me llamó el 17 de abril a la 1 p.m. a decirme que estaba preocupada porque Marelbys estaba en contacto con varios periodistas, y me pidió que le ayudara”, afirma el embajador en el primer tuit.

El diplomático se refiere en duros términos a Sarabia y deja en el hilo algunas acusaciones en su contra: “Es ella la que me informa que Marelbys habló con Vicky y me dice que va a salir en Semana. ¿Por qué sabía? ¿Ella chuza?”, se pregunta Benedetti.

Y agrega: “es @laurisarabia la que está manipulando la información y esa CORTINA DE HUMO no justifica el abuso de poder, el secuestro y la intimidación (...)”. “ni mucho menos porqué tenía 150 millones de pesos en una maleta, hechos que sí se están investigados (sic)”, sostiene el embajador.

“Queda clarísimo que no construí ninguna conspiración. Es Marelbyss, (sic) a través de una amiga, la que empieza a buscar a los medios. Mi “pecado” es saber que se iba a publicar y me quedé callado. Por la veracidad y gravedad de los hechos, no había forma de pararlo”, concluye el hilo escrito por Benedetti en su cuenta de Twitter.

El reporte Coronell

En su informe, el periodista Daniel Coronell afirma que fuentes cercanas a la jefe de gabinete de la Presidencia, “aseguran que detrás del escándalo contra ella está el embajador en Venezuela, Armando Benedetti, quien vendría chantajeándola de acuerdo con esa versión”.

El periodista hace una cronología de los hechos que anteceden a la publicación del escándalo, entre ellos los viajes de la exniñera Marelbys Meza -de ida y regreso a Caracas- en compañía del embajador Armando Benedetti, corroborados con imágenes del pasaporte de la niñera.

“La niñera Marelbys Meza fue sacada de Colombia hacia Venezuela en un vuelo charter pagado por Armando Benedetti. Regresó a Colombia y ese mismo día habló con la revista Semana”, afirma Coronell.

Los detalles de los vuelos y antecedentes de la exempleada (que incluyen otra acusación de hurto y otra prueba de polígrafo cuando trabajaba para la familia del hoy embajador), se encuentran en la página de W Radio y en las redes sociales del periodista Daniel Coronell.

Finalmente, Coronell revela un mensaje de Benedetti a Laura Sarabia en la plataforma de Line, que dice: “Acabo de hablar con vicky (sic) después de lo que me dijiste sobre la Mari...Tenías razón. Es posible que se pueda evita esa circunstancias (sic)...Ojalá entiendas el sentido de este mensaje!”.

“El embajador Benedetti niega que la estuviera amenazando con la publicación de Semana, que según él, se podía evitar. También niega que esto sea un chantaje, pero –¡caramba!– como se parece.”, concluye Daniel Coronell.

Varias fuentes informaron que el presidente Gustavo Petro se reunirá con el embajador Benedetti, tan pronto el mandatario regrese de Brasil.