Francia Márquez dice que no ha sido "informada" de avances en investigaciones por su seguridad

La vicepresidenta Francia Márquez volvió a referirse sobre sus denuncias de falta de garantías para poder llegar hasta el departamento del Cauca. Esta vez, la vicepresidenta le respondió al fiscal general, Francisco Barbosa, quien en su momento contestó a las declaraciones de la vicepresidenta.

“Francia Márquez nos informó que no tenía garantías de seguridad para ingresar al Cauca y que la UNP y la Policía Nacional le enviaron una comunicación por escrito diciendo que no le garantizaban la seguridad”, expresó Barbosa.

Frente a las declaraciones, Márquez aseguró que se ha reunido con el fiscal para ponerlo en conocimiento de la situación que ha venido ocurriendo entorno a su seguridad.

“Señor fiscal, Francisco Barbosa, agradezco su preocupación por mi seguridad. El día 20 de enero 2023 me reuní con usted para poner en su conocimiento la preocupación por el atentado frustrado que se presentó sobre la vía que conduce a mi casa en Cauca”, expresó Márquez en su cuenta de Twitter.

Y reiteró la vicepresidenta: “En tal sentido le solicité investigar los hechos acontecidos. Asimismo, le manifesté haber recibido un oficio en octubre 2022 del Subcomandante de la Policía del Cauca en el cual me recomendaba no hacer desplazamientos en la zona a raíz del contexto de riesgo evidenciado”.

Finalmente, Márquez le hizo un llamado a Barbosa debido a que, según la vicepresidenta, no ha visto avances en las investigaciones que ella ha solicitado.

“Desde el 20 de enero 2023 no he tenido diálogo con usted, tampoco he sido informada de avances en esas investigaciones. Valoramos el trabajo de la Policía y de la UNP que día a día se esfuerzan por cuidar mi vida”, concluyó Márquez.