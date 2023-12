Fraude en pirámide de Llanogrande: Ganado sin identificación y millones en juego

No queda claro qué hacía la Sociedad Ganadera El Paraíso con el dinero de los inversionistas si no compraba los animales. Por eso, sus representantes legales fueron denunciados penalmente por un esquema piramidal y lavado de activos ante la Fiscalía.

Muchos de los inversionistas no entendían por qué se hablaba de pirámide si no se les invitaba a referir a nuevos inversionistas. “Uno le contaba a la gente cómo era el negocio y ellos querían entrar, entonces varias veces yo les insistí a los de la ganadería que por qué no nos daban alguna comisión por vincular a más personas, pero su respuesta siempre fue que ese no era el foco del negocio, pues no se trataba de una pirámide”, reconoce Diego.

Sin embargo, el abogado Víctor Muñoz, quien representa a Diego y a otros 250 afectados en el proceso ante la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos, explica que el esquema piramidal está en la forma en que esta empresa utilizaba los recursos: “Como no compraba el ganado, lo que hacía era que con la inversión de las personas les respondía a los inversionistas cuyos contratos estaban por vencerse. La pirámide la armaban ellos mismos”.

Lo que sigue será un proceso largo y tortuoso. Es posible que la venta de los bienes de la Sociedad Ganadera El Paraíso se demore varios años y que como finalmente valen tan poco frente a las enormes deudas que tienen, no alcancen para resarcir los sueños de al menos 2.257 inversionistas.

Carolina Llano, abogada de la Sociedad Ganadera El Paraíso, declinó la invitación a pronunciarse sobre este asunto, y dijo que solo esclarecerán el caso ante la justicia.

De momento, a Diego pronto le entregarán el apartamento, pero no tiene con qué terminar de pagar la cuota inicial ni a quién pedirle más plata prestada. Elkin no sabe qué hará para darle educación a su hijo, que acaba de cumplir la mayoría de edad y ya empieza a buscar alternativas, los ahorros de toda la vida se perdieron. El abogado Muñoz habla de profesores que empeñaron su pensión y de muchas otras personas que, desesperadas, buscan justicia y respuestas.