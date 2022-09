"Fue un milagro que solo sean siete años y medio de cárcel", Aida Merlano tras condena

En la tarde de este martes Aida Victoria Merlano recibió una condena de siete años y medio de prisión domiciliaria por ayudar a su mamá a fugarse de las autoridades colombianas. Tras conocer el veredicto del juez, la influenciadora se pronunció y tildó la condena como "un milagro".

"Ya lloré lo que tenía que llorar. No me voy a ir a una cárcel. Lo que tenía que pasar hoy era que me mandaran mínimo 15 años a la cárcel y pasó un milagro porque fueron siete años y medio", dijo Aida Victoria, afirmando que su condena la podrá cumplir en casa por cárcel.

La hija de la excongresista manifestó que tendrá que cuadrar temas legales con el Inpec y que además sus abogados ya apelaron la decisión del fallo, pedido que también presentará la Fiscalía la próxima semana, que pedía una condena de 17 años de cárcel sin beneficio de domiciliaria.

La condena

En la tarde de este martes, un juez de Bogotá condenó a Aida Victoria Merlano, hija de la exsenadora de Cambio Radical, Aida Merlano, tras considerar que la influenciadora conocía de los planes de su madre para fugarse de las autoridades colombianas en 2019, mientras estaba en un consultorio odontológico en el norte de la capital.

La condena de primera instancia de 90 meses de prisión domiciliaria, se da luego de que el pasado 6 de septiembre se leyera el sentido del fallo en contra de la joven influenciadora, que ha asegurado que el proceso judicial en contra suya es para enviarle un mensaje a su madre que está en Venezuela, desde el momento en que se fugó.

El juez del caso señaló que la excongresista, que se encuentra en Venezuela desde hace más de dos años, pudo fugarse del consultorio en el Norte de Bogotá gracias a la ayuda de su hija, hoy condenada, quien habría distraído a una de las guardias del Inpec.

En contra de Aida Victoria Merlano cursaron los delitos de fuga de presos y la utilización de menores de edad para fines ilícitos.