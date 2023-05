Fuerte 'choque': Así fue el agarrón de dos reconocidos presentadores de Colombia

En medio de una entrevista con la periodista Eva Rey, el reconocido presentador Iván Lalinde contó las razones por las cuales ya no sostiene una amistad con el expresentador y hoy representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Agmeth Escaf.

“La verdad, a Agmeth lo quise mucho y fuimos buenos amigos, pero tuvo algo que me desinfló muchísimo y a él se le olvidó. Cuando él empezó a hablar mal de Caracol como empresa, yo no soporté eso. Eso no se hace”, dijo Lalinde a la periodista, quien lo puso a escoger entre él y el también presentador Carlos Calero.

El inconformismo del expresentador de El Precio es Correcto llegó cuando Escaf, quien fue conductor de Día a Día, empezó una 'guerra' judicial contra Caracol Televisión, según él, empresa que le habría vulnerado sus derechos como trabajador.

“Agmeth salió a decir cosas que no eran ciertas y no me parece. Alguna vez empezó a compartir cosas contra mí. Yo dije: ‘¿Ese es el amigo?'", puntualizó Lalinde.

Escaf responde

Tras las declaraciones de Iván Lalinde, el hoy político Agmeth Escaf salió al paso a las críticas y a través de su cuenta de Twitter se defendió, diciendo que Caracol Televisión sí vulnero sus derechos como trabajador.

"No hablé mal de Caracol como tú afirmas, yo dije la verdad sobre el trato cruel que recibí durante seis años en los que me robaron (y de mala fe como lo demostró la justicia) mis prestaciones y todos mis derechos laborales", aclaró el presidente de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.

Pese a las diferencias que han mostrado, el congresista afirmó que en el pasado también consideró a Iván Lalinde como su amigo, pero según afirma, cuando salió del canal donde laboraba, se dio cuenta que a ninguno le importaba.

"Yo te creía mi amigo. Así como creí que muchos de Caracol eran mi familia. Salí de allí y comprobé que en realidad a ninguno le importaba. En mi lucha me dejaron solo y es el día que siguen hablando de mí porque cometí el sacrilegio de reclamar mis derechos laborales", puntualizó.