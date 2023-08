$!Fuertes declaraciones de un hijo de Luz Mery Tristán sobre la relación con Andrés Ricci

En el programa Vicky en Semana, Giancarlo Valencia, hijo adoptivo de la expatinadora, evocó la dinámica de la relación entre ella y Andrés Ricci, quien es el sospechoso del homicidio.

El joven compartió que estaba consciente de que en ocasiones su madre tenía desacuerdos con su pareja, Andrés Ricci, y que en algunas ocasiones se separaban temporalmente, pero luego retomaban su relación. No obstante, mencionó que su madre era muy discreta con respecto a su vida privada, aunque tenía confidencias con personas en las que confiaba para hablar de sus problemas.

“A mí personalmente no me daba muchos detalles. Entonces ella se enojaba, terminaban por un tiempo y después volvían. La verdad se volvió un tema maluco. Él volvía y la conquistaba y ella volvía y se enamoraba, volvía y caía. Era su decisión, nosotros ahí no nos metíamos porque era su vida, ella ya era una mujer adulta”, contó Giancarlo Valencia.

No obstante, Valencia rememoró que fue testigo de los momentos de sufrimiento de su madre en varias ocasiones, considerando los asuntos personales que involucraban a Andrés Ricci.